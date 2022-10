Anand Mahindra ने खरीदी नई कार, ट्विटर पर लिखा- 'एक अच्छा नाम बताएं...', मिले फनी सुझाव

सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहने वाले महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने लिए नई कार खरीदी है. उन्होंने अपनी इस नई-नवेली कार (New Car) की चाबी लेते हुए तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है और यूजर्स से इसके एक अच्छा नाम बताने को कहा है. उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा अपने ट्वीट्स (Anand Mahindra Tweet) को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं. इस बार उनकी ट्वीट किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद से जुड़ा हुआ है. दरअसल, उन्होंने अपने लिए अपनी ही कंपनी की एसयूवी (SUV) खरीदी है. उनके कार कलेक्शन में जगह बनाने वाली ये एससूवी है Mahindra Scorpio N, जो लाल कलर में हैं. गौरतलब है कि आनंद महिंद्रा को कारों से बेहद लगाव है और वे नई-नई गाड़ियां ट्राई करते रहते हैं.

ट्विटर पर पोस्ट कर मांगा ये सुझाव

आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से शुक्रवार को एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में लाल रंग की Scorpio N के पास महिंद्रा चेयरमैन (Mahindra Chairman) हाथों में गुलदस्ता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके बगल में कार की चाबी लिए एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो उन्हें चाबी देता है. उन्होंने अपने ट्वीट में इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर्स से इसके नई गाड़ी के लिए एक नया नाम पूछा है.

Big day for me; received my ScorpioN…. Need a good name for it…Recommendations welcome! pic.twitter.com/YI730Eo9uh