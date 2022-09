पापा ने खरीदी लग्जरी कार, 'बेटी की खुशी तो देखो...' Anand Mahindra बोले- मेरा भी दिन बन गया

देश के जाने-माने बिजनेसमैन और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का एक दिल को छू लेने वाला ट्विटर पोस्ट वायरल (Viral Tweet) हो रहा है. ये पोस्ट दरअसल, एक परिवार में Mahindra XUV700 के आने की खुशी को लेकर है. जिस पर दिग्गज उद्योगपति ने कुछ खास रिप्लाई किया है.

गाड़ी खरीदने वाले ने किया ये पोस्ट

पहले बात कर लेते हैं थोटा श्रीकांत (Thota Srikanth) नामक उस व्यक्ति के पोस्ट की, जिसने महिंद्रा एंड महिंद्रा की XUV700 AX7L खरीदी. इस कार को खरीदने के बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए शोरूम पर गाड़ी खरीदते समय की कुछ तस्वीरों को शेयर किया. इन तस्वीरों में से एक में जहां श्रीकांत कार के साथ खड़े हैं, तो दूसरी ओर उनकी बेटी कार दरवाजा खोलते हुए दिखाई दे रही है. कार को देखकर उस मासूम बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

महिंद्रा चेयरमैन को टैग कर जताई खुशी

श्रीकांत ने ट्विटर पर Mahindra Chairman को टैग करते हुए इन तस्वीरों को पोस्ट किया. उन्होंने तस्वीरों के कैप्शन में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मार्केट कैप के आंकड़े को पेश करते हुए कहा कि अभी और आगे जाना है. इसके साथ ही श्रीकांत ने आनंद महिंद्रा को संबोधित करते हुए लिखा कि XUV700 को पाकर मेरी बेटी के चेहरे पर आई खुशी को देखिए.

आनंद महिंद्रा ने रिप्लाई कर ये कहा

भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से थोटा श्रीकांत और उनकी बेटी की Mahindra XUV700 के साथ की तस्वीरों को शेयर किया और इस ट्वीट के रिप्लाई में बड़ी बात कही. उन्होंने रिप्लाई में लिखा, 'कृपया अपनी बेटी को बताइए कि उसने मेरा दिन बना दिया' इसके साथ ही महिंद्रा चेयरमैन ने एक हसती हुई इमोजी भी शेयर की है.

Please tell your daughter she just made my day! 🤗 https://t.co/4U46CDmd2j