Road Safety के लिए Nitin Gadkari का बड़ा फैसला, इन सभी कार में होंगे 6-एयरबैग!

रोड सेफ्टी को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से सड़क पर दौड़ने वाली हर कार में पैसेंजर को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है.

हर कार में होंगे 6 एयरबैग

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (MoRTH) नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के लिए उन्होंने अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इससे सभी सेगमेंट की कारों में पैसेंजर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. कार की कीमत और वैरिएंट का इससे कोई लेना-देना नहीं होगा.

In order to enhance the safety of the occupants in motor vehicles carrying upto 8 passengers, I have now approved a Draft GSR Notification to make a minimum of 6 Airbags compulsory. #RoadSafety #SadakSurakshaJeevanRaksha