पुरानी साइकिल के बदले नई E-Cycle, ये कंपनी दे रही 25,000 तक की बंपर छूट!

बदलते जमाने के साथ अगर आप भी साधारण साइकिल से इलेक्ट्रिक साइकिल पर स्विच करना चाहते है, तो ई-साइकिल बनाने वाली एक कंपनी ने शानदार एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है. इसमें आप अपनी पुरानी साइकिल के बदले नई ई-साइकिल (E-Cycle) खरीदने पर 25,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं.

Go Zero का 'Switch' प्रोग्राम

इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल कंपनी (E-Bicycle) कंपनी गो जीरो मोबिलिटी (Go Zero Mobility) ने हाल में ‘स्विच’ प्रोग्राम शुरू किया है. अगर आपके पास किसी भी ब्रांड की 7,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की साइकिल है, तो इसके बदले आप कंपनी की इलेक्ट्रिक साइकिल पर 7 से 25 हजार रुपये तक की बंपर छूट का लाभ उठा सकते हैं. कंपनी की इलेक्ट्रिक साइकिल की रेंज 14,000 रुपये से शुरू होती है और 45,999 रुपये तक जाती है.

ये पार्टनर बेचेंगे ई-साइकिल

गो जीरो ने देश के कोने-कोने में अपने इस ऑफर का लाभ पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वन, सारथी ट्रेडर्स, ग्रीव्स ईवी ऑटोमार्ट और आर्येंद्र मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को पार्टनर बनाया है. ये ऑफर 10 जनवरी 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक के लिए है.

अपने काम में लेगी पुरानी साइकिलें

कंपनी का कहना है कि इस अभियान से जो भी पुरानी साइकिलें इकट्ठा होंगी. कंपनी उनको रिपेयर कराकर अपने इंटरनल उपयोग में लाएगी. कंपनी के को-फाउंडर सुमित रंजन का कहना है कि गो जीरो की ई-साइकिल ऑफ-रोड भी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं.

