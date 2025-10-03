scorecardresearch
 

New Mahindra Thar: धांसू लुक... फीचर्स हैं कमाल! नई थार 3-डोर लॉन्च, कीमत है इतनी

2025 Mahindra Thar 3-Door: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई थार थ्री-डोर के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए हैं. ऑफरोडिंग के लिए मशहूर इस एसयूवी के केबिन को और भी बेहतर फीचर्स के साथ लैस किया गया है. तो आइये देखें नई थार में क्या कुछ बदला है.

Mahindra Thar के सेकेंड जेनरेशन को 2 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था. Photo: ITG
Mahindra Thar के सेकेंड जेनरेशन को 2 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था. Photo: ITG

New Mahindra Thar 3-Door Price & Features: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कोई नाम स्टाइल, पावर और ऑफ-रोडिंग के लिए मशहूर है तो वो है Mahindra Thar. तकरीबन 5 साल पहले इसके सेकेंड जेनरेशन मॉडल को लॉन्च किया गया था. आज कंपनी ने थार थ्री-डोर के नए फेसलिफ्ट मॉडल को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है. नई Thar 3-डोर की शुरुआती कीमत 9.99 लाख लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. बाहर से देखने पर ये वही दमदार थार है, लेकिन डिटेल्स में झाँकेंगे तो कुछ नए ट्विस्ट ज़रूर मिलते हैं. आइए इसे डिटेल में समझते हैं.

Mahindra Thar में क्या है नया

पहली नज़र में थार का वही दमदार और रग्ड लुक नजर आता है, लेकिन डिटेल्स में देखें तो इसमें कई छोटे मगर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. रेडिएटर ग्रिल अब बॉडी कलर में फिनिश की गई है और बंपर पर सिल्वर ट्रिम दी गई है जिससे डुअल-टोन लुक मिलता है. हालांकि अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन वही पुराना रखा गया है लेकिन रियर सेक्शन में अब पार्किंग कैमरा, रियर वॉशर और वाइपर दिए गए हैं. 

सुविधा के लिहाज़ से फ्यूल लिड को ड्राइवर सीट से खोलने का ऑप्शन भी जोड़ा गया है. इसके अलावा थार अब दो नए रंगों – टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे में भी उपलब्ध होगी.

New Mahindra Thar
नई Thar में फ्यूल लिड अब ड्राइवर सीट से खोल सकते हैं. Photo ITG

कैसा है केबिन

अंदर की बात करें तो केबिन में कई अपडेट्स किए गए हैं जो इसे और प्रैक्टिकल और मॉडर्न बनाते हैं. अब कार में चढ़ना-उतरना आसान हो गया है क्योंकि पिलर-माउंटेड ग्रैब-हैंडल्स दिए गए हैं. पावर विंडो स्विचेज़ को डोर पैनल पर शिफ्ट कर दिया गया है जिससे इस्तेमाल और भी सहज और आसान हो गया है. 

5-डोर मॉडल थार रॉक्स से कुछ फीचर्स यहां भी लाए गए हैं जैसे नया स्टीयरिंग व्हील (हालांकि यहां लेदर-रैप्ड नहीं है), 10.25 इंच का टचस्क्रीन जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा है, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट और रियर एसी वेंट्स इत्यादि. खास बात यह है कि इस टचस्क्रीन में ‘एडवेंचर स्टैट्स’ नाम का एक फीचर दिया गया है जो अल्टीट्यूड, बैंक एंगल, पिच और यॉ एंगल जैसे पैरामीटर्स दिखाता है, जो ऑफ-रोडिंग प्रेमियों के लिए काफी रोमांचक साबित होगा.

Mahindra Thar
Mahindra Thar के सेकेंड जेनरेशन मॉडल के अब तक 3 लाख से ज्यादा यूनिट बेचे गए हैं. Photo: ITG

इंजन और परफॉर्मेंस

महिंद्रा ने अपडेटेड थार 3-डोर की नई वेरिएंट लाइन-अप भी जारी की है। अब यह एसयूवी अलग-अलग इंजन और ड्राइवट्रेन कॉम्बिनेशन के साथ उपलब्ध होगी. कंपनी ने इसमें 1.5L डीज़ल (D117 CRDe), 2.2 लीटर mHawk डीज़ल और 2.0L mStallion पेट्रोल इंजन के विकल्प दिए हैं. गियरबॉक्स में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है. नई थार की कीमत 9.99 लाख से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 16.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. देखें सभी वेरिएंट की कीमत- 

Mahindra Thar के वेरिएंट और कीमत

वेरिएंट डीजल 1.5 लीटर डीजल 2.2 लीटर पेट्रोल 2.0 लीटर 
AXT RWD MT 9.99 लाख   --- ---
LXT RWD MT 12.19 लाख  ---    ---  
LXT RWD AT ---  ---   13.99 लाख
LXT 4WD MT ---     15.49 लाख  14.69 लाख
LXT 4WD AT   ---   16.99 लाख  16.25 लाख

नए थार का सस्पेंशन सेटअप पहले जैसा ही है, यानी राइड क्वालिटी फिलहाल पहले जैसी ही रहेगी. कई ग्राहकों को उम्मीद थी कि कंपनी इसमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और रॉक्स वाला एडवांस्ड सस्पेंशन देगी, लेकिन यह फीचर्स अब भी 3-डोर थार से दूर रखे गए हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो अपडेटेड महिंद्रा थार 3-डोर पुराने क्लासिक अंदाज़ के साथ नए और मॉडर्न फीचर्स का बेहतरीन मिश्रण है. बाहर से वही मजबूत और दमदार SUV है जो इसकी पहचान रही है, लेकिन अंदर से अब यह और भी सुविधाजनक और टेक्नोलॉजी से लैस हो चुकी है.

New mahindra thar
नई Mahindra Thar दो नए रंग टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे में पेश की गई है. Photo: ITG

नई Thar की ख़ास बातें

  • थार का रग्ड लुक वैसे का वैसा है, लेकिन कुछ मॉडर्न टच दिए गए हैं
  • अब रेडिएटर ग्रिल बॉडी के ही कलर में है.
  • बंपर पर सिल्वर ट्रिम मिलती है, जिससे डुअल-टोन ट्रीटमेंट मिलता है.
  • अलॉय व्हील्स वही पुराने डिज़ाइन वाले हैं, यहाँ निराशा है.
  • रियर एंड पर नया पैकेज – पार्किंग कैमरा, रियर वॉशर और वाइपर.
  • फ्यूल लिड अब ड्राइवर सीट से खोल सकते हैं, यानी और सुविधा.
  • दो नए रंग टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे

हालांकि अगर कंपनी राइड क्वालिटी और कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स पर ध्यान देती तो यह अपडेट और भी प्रभावी हो सकता था. फिर भी 10 लाख रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर थार अब भी उन युवाओं और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए ड्रीम एसयूवी बनी रहेगी जो ताकत और पर्सनैलिटी में कोई समझौता नहीं करना चाहते.

लेटेस्ट

