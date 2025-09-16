जब नेपाल ने 'देवताओं के राजा इंद्र' को कर लिया था कैद, जानिए कैसे शुरू हुआ था इंद्र जात्रा फेस्टिवल

भारत के पड़ोसी देश में नेपाल में बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब फिर से शांति होने लगी है. लंबे विचार-विमर्श के बाद सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया बन गई हैं और उन्हें हाल ही में शपथ दिलाई गई है. नेपाल की पहचान हमेशा से हिंदू राष्ट्र के तौर पर रही है, हालांकि बीते दो दशकों में इस पर्वतीय देश में भी उथल-पुथल ही सही मगर लोकतंत्र स्थापित हुआ और इसके बाद देश की पहचान संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष के तौर पर घोषित है, फिर भी नेपाल की प्राचीन परंपरा में हिंदू संस्कृति की मौजूदगी नजर आती है.

नेपाल की हिंदुत्व में भारतीय की झलक

खासबात है कि नेपाल की इस प्राचीन परंपरा में हिंदुत्व के जो प्रतीक हैं, वो भारतीय वैदिक परंपरा से मिलते-जुलते हैं. ये अलग बात है कि, उनकी कथाएं अलग हैं और पौराणिक व्याख्या अलग तरीके से की जाती है. जैसे नेपाल की संस्कृति में इंद्र का प्रमुख स्थान है. काठमांडू की सांस्कृतिक धरोहर और नेपाल की सबसे भव्य पर्व-परंपराओं में से एक है इंद्रजात्रा, जो इंद्र को ही समर्पित है.

वर्षा और समृद्धि के देवता इंद्र के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व धार्मिक आस्था, पौराणिक कथाओं और लोकनाट्य का अनूठा संगम है. करीब एक हज़ार साल पुराना यह उत्सव आज भी उतनी ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है, जितना अपने प्रारंभिक दौर में. मुखौटा नृत्य, झांकियां, रथ यात्राएं, देवी-देवताओं की झलक और जीवंत लोककथाओं का मंचन, इंद्रजात्रा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि नेपाल की परंपरा, पहचान और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है.

Advertisement

कब से हुई इंद्रजात्रा की शुरुआत

इंद्रजात्रा की शुरुआत 10वीं शताब्दी में काठमांडू शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में राजा गुणकामदेव ने की थी. कुमारीजात्रा 18वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई. यह उत्सव चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए तिथियां बदलती रहती हैं. उत्सव की शुरुआत योसिन थनेगु (योसिं थनेगु) के साथ होती है, जिसमें काठमांडू दरबार स्क्वायर में इंद्र का ध्वज लटकाने के लिए एक योसिन पोल स्थापित किया जाता है. यह पोल, एक पेड़ से बनाया जाता है जिसकी शाखाएं हटा दी जाती हैं और छाल उतार दी जाती है. इसे काठमांडू से 29 किमी पूर्व में नाला नामक एक छोटे से शहर के पास जंगल से लाया जाता है. इसे रस्सियों से खींचकर चरणबद्ध तरीके से दरबार स्क्वायर तक लाया जाता है.

इंद्र जात्रा उत्सव में मुखौटों का खास महत्व है, यह स्वेत भैरों का मुखौटा है. (Photo X)

पहले दिन एक और आयोजन उपाकु वनेगु (उपाकु वनेगु) होता है, जिसमें लोग मृत परिवारजनों के सम्मान में जलती हुई अगरबत्ती लेकर तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं. वे रास्ते में छोटे-छोटे घी के दीपक भी रखते हैं. कुछ लोग भजन गाते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं. यह यात्रा शहर के ऐतिहासिक हिस्से की परिधि के साथ एक लंबा चक्कर लगाती है. यह जुलूस लगभग सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है.

Advertisement

इंद्र, पुलोमा, वृत्तचित्ति की कथाएं

मूलतः इंद्र जात्रा एक नाट्य विधा है, जिसका कथानक ऋग्वेद से निकला है. ऋग्वेद में इंद्र कई स्थानों पर नायकों की तरह सामने आते हैं और उन्होंने वृत्तासुर का जिस बहादुरी से वध करके धरती को पानी से सींचने लायक बनाकर हरा-भरा किया था, तो इस वजह से उन्हें वर्षाजल का भी अधिपति माना गया और सुख-संपत्ति बढाने वाला देवता भी. इसके बाद इंद्र ने कई और भी राक्षसों का वध किया था, जिनमें दानव राज पुलोमा और वृतचित्ति (या वेप्रचेति) भी शामिल हैं. इंद्र जात्रा में इंद्र देव के इन्हीं युद्धों का प्रदर्शन मुखौटा लगाकार और बड़े-बड़े बनाव शृंगार कर इस कथा का सड़क पर जुलूस की शक्ल में मंचन करते हैं.

इंद्रजात्रा के इसी नाट्य आधार पर और महाभारत के वनपर्व में शामिल एक कथा को साथ लेकर अभिनेता गिरीश कर्नाड जो कि एक नाटककार भी थे, उन्होंने एक नाटक 'अग्नि और बरखा' भी लिखा था. यह नाटक मानवीय भावनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और देव मान्यताओं के बीच संघर्ष का अद्भुत वर्णन है. नाटक के प्रमुख पात्र, ऋषि रैभ्य, उनका बेटा राजपुरोहित, छोटा बेटा कोवलन, उसकी प्रेमिका नित्यलयी, इंद्र देव और एक पिशाच होते हैं. इस पर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, मिलिंद सोमण, रवीना टंडन अभिनीत एक फिल्म भी बनी है.

Advertisement

इस जात्रा में 'पुलु किसी' खास किरदार होता है जो सड़क पर मनोरंजक स्थिति में नजर आता है. (Photo एजेंसी/ANI)





इंद्रजात्रा में शामिल प्रदर्शनियां

भैरवः उत्सव के आठ दिनों तक काठमांडू में विभिन्न स्थानों पर भैरव के मुखौटे प्रदर्शित किए जाते हैं. भैरव शिव का भयावह रूप है. सबसे बड़े मुखौटे स्वेता भैरव (दरबार स्क्वायर) और आकाश भैरव (इंद्र चौक) के हैं. आकाश भैरव का मुखौटा महाभारत से संबंधित है. कुछ लोग इसे पहले किरात राजा यलंबर का सिर मानते हैं. हर रात, अलग-अलग समूह इंद्र चौक में एकत्र होकर धार्मिक गीत गाते हैं.

इंद्रराज द्याः मारु के पास दरबार स्क्वायर और इंद्र चोक में इंद्रराज द्या की रस्सियों से बंधे हाथों वाली छवियां एक ऊंचे मंच पर प्रदर्शित की जाती हैं.

दसावतारः कुमारी हाउस के सामने मंदिर की सीढ़ियों पर हर रात दसावतार या विष्णु के 10 अवतारों की झांकी दिखाई जाती है.

मुखौटा नृत्य

पुलु किसिः पुलु किसि (पुलु किसि) नृत्य किलागल टोल के निवासियों द्वारा किया जाता है. माना जाता है कि पुलु किसि इंद्र का वाहक है. यह मुखौटा पहना हुआ प्राणी काठमांडू की प्राचीन सड़कों पर अपने बंदी स्वामी की खोज में घूमता है. लोग इस मुखौटे वाले प्राणी को उत्साह और हंसी के साथ देखते हैं. यह समय-समय पर शरारती हरकतें करता है, जैसे सड़कों पर दौड़ना, रास्ते में आने वालों को टक्कर मारना और अपनी पूंछ को आश्चर्यजनक तरीके से हिलाना. इसके साथ एक संगीतमय बैंड और मशाल वाहक भी होता है.

Advertisement

मजिपा लाखेः मजिपा लाखे का राक्षस नृत्य सड़कों और बाजार चौराहों पर किया जाता है. मजिपा लाखे नर्तक और उनके संगीतकारों का समूह बहुत फुर्ती के साथ चलता है. यह रथ जुलूस से पहले भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करता है और उत्सव का माहौल फैलाता है. यह एकमात्र समय होता है जब लोग पूरे साल में मजिपा लाखे को देख सकते हैं.

सावा भक्कुः हलचोक से सावा भक्कु नृत्य समूह, जो काठमांडू घाटी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, उत्सव मार्ग पर चक्कर लगाता है और प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन करता है. नर्तक भैरव (नीले रंग में) जो तलवार पकड़े होते हैं और उनके दो सहायकों (लाल रंग में) से मिलकर बनते हैं. इस समूह को उनकी संगीत की ध्वनि के कारण अनौपचारिक रूप से धिन नाली सिंतान भी कहा जाता है.

देवी प्याखनः किलागल, काठमांडू से देवी प्याखन नृत्य किलागल, हनुमान ढोका, जैसिदेवल, बंगेमुडा, इंद्रचौक में किया जाता है. नर्तक विभिन्न देवी-देवताओं के मुखौटे पहनते हैं, जैसे भैरव, कुमारी, चंडी, दैत्य, कवान, बेटा और ख्या. ऐतिहासिक थीम के अनुसार, देवी प्याखन (देवी नाच) का जन्म गुणकर राज के समय हुआ था.

माहाकाली प्याखनः भक्तपुर से माहाकाली प्याखन दरबार स्क्वायर और काठमांडू के प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन करता है. ख्याः प्याखन (ख्याः प्याखं) में नर्तक ख्या, एक मोटे, बालों वाले वानर जैसे प्राणी का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखौटे पहनते हैं. उनका नृत्य मजाकिया हरकतों और बहुत सारी उछल-कूद के साथ चिह्नित होता है.

Advertisement

इंद्रजात्रा की नेपाली पौराणिक कथा

इंद्रजात्रा स्वर्ग के हिंदू राजा इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है. इंद्र वर्षा को नियंत्रित करके और प्रचुर फसल सुनिश्चित करके मानवता की भलाई और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं. इंद्रजात्रा हमेशा ग्रीष्मकालीन मानसून के पीछे हटने और चावल के खेतों के खिलने के समय मनाया जाता है, जब भारी वर्षा फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है.

क्या है इंद्रजात्रा की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, इंद्र ने एक किसान के भेष में पृथ्वी पर अवतार लिया ताकि अपनी माता वसुंधरा के लिए एक अनुष्ठान के लिए आवश्यक परिजात के फूल ला सकें. मारुहिति, मारु में एक जलस्रोत पर फूल तोड़ते समय, लोगों ने उन्हें एक साधारण चोर की तरह पकड़ लिया और बांध दिया. फिर उन्हें मारु के शहर चौराहे पर प्रदर्शन के लिए रखा गया. इस घटना की पुनरावृत्ति में, इंद्रजात्रा के दौरान मारु और अन्य स्थानों पर बंधे हुए हाथों के साथ इंद्र की छवि प्रदर्शित की जाती है.

उनकी माता, उनकी लंबी अनुपस्थिति से चिंतित, काठमांडू आईं और उन्हें खोजने के लिए भटकती रहीं. इस घटना को दागिन (दागिं) के जुलूस द्वारा स्मरण किया जाता है, जो शहर में घूमता है. पुलु किसि भी अपने स्वामी की खोज में शहर में उन्मत्त रूप से दौड़ता है.

Advertisement

ऐसे होता है उत्सव का समापन

जब शहरवासियों को पता चला कि उन्होंने स्वयं इंद्र को पकड़ लिया था, वे भयभीत हो गए और तुरंत उन्हें रिहा कर दिया. उनकी रिहाई के लिए कृतज्ञता में, उनकी माता ने सर्दियों के दौरान पर्याप्त ओस प्रदान करने का वादा किया ताकि एक समृद्ध फसल सुनिश्चित हो सके. ऐसा कहा जाता है कि इस उत्सव से काठमांडू में कोहरे भरी सुबह शुरू हो जाती है क्योंकि यह वरदान प्राप्त हुआ था. अंतिम दिन, दरबार स्क्वायर पर स्थापित योसिन पोल को योसिन क्वथलेगु (योसिं क्वथलेगु) नामक समारोह में उतारा जाता है. यह उत्सव के समापन का प्रतीक है.

---- समाप्त ----