ओडिसी नृत्य में सजी नल-दमयंती की गाथा, गुरु रंजना गौहर के निर्देशन में जीवंत हुई पौराणिक प्रेम कहानी

खूबसूरत फूलों की रंगोली के बीच कला और संस्कृति को प्रकाशित-परिभाषित करता दीप स्तंभ स्थापित था. भाद्रपद की भीगती हुई और थोड़ी उमस भरी एक सांझ और इन सबके बीच कला प्रेमियों का महाजुटान इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में होने लगा था. सभागार में दर्शक अपने-अपने स्थान पर बैठे, रौशनी कम होते-होते अंधेरे में तब्दील हुई और इतने में ही मंच पर नीला प्रकाश धीरे-धीरे फैलने लगे. फैलने का यह क्रम सुर लहरियों के साथ तेज होता गया और ओडिसी नृत्य की सुंदर पद थाप के साथ मंच पर एक प्राचीन पौराणिक कहानी आकार लेने लगी.

महाभारत में शामिल कथा का नृत्य प्रदर्शन

प्रख्यात नृत्यांगना और गुरु रंजना गौहर के मार्गदर्शन व निर्देशन में उनके शिष्यों ने महाभारत के भीतर बसी एक और मर्मकथा को मंच पर जीवंत करने का बीड़ा उठाया. ओडिसी नृत्य के भावों के साथ यह भावुक कर देने वाली कथा और खूबसूरत बन पड़ी थी. नल-दमयंती की कथा बहुत लोकप्रिय नहीं रही है, लेकिन पौराणिक प्रेम कहानियों में उनका नाम न लिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ. लोग उनका नाम तो जानते ही हैं, लेकिन कथा जानते हैं या नहीं, कह नहीं सकते.

वनवास काट रहे युधिष्ठिर को ऋषि ने सुनाई थी कथा

महाभारत के वन पर्व में महाराज य़ुधिष्ठिर ऋषियों का सत्संग करते थे. एक दिन उनकी कुटिया पर बृहदश्व ऋषि आए. राजा ने उनसे पूछा- क्या मेरे जैसा भी कोई दुर्भाग्य वाला होगा, जो इस तरह अपने ही कर्मों के कारण वन-वन अपनी पत्नी के साथ भटका हो. तब ऋषि ने कहा- राजन! शोक मत करो. मैं तुम्हें ऐसे ही एक राजा की कथा सुनाता हूं. इसके बाद ही नल-दमयंती की कथा सामने आती है.

गुरु रंजना गौहर के शिष्यों ने किया सुंदर प्रदर्शन

इसी कथा को गुरु रंजना गौहर के शिष्य-शिष्या अपने नृत्य के माध्यम से मंच पर जीवंत करते हैं. राजा नल अपने उद्यान में टहल रहे थे. इतने में उन्होंने देखा स्वर्ण हंसों का एक समूह उनके उद्यान में फूलों के बीच नृत्य कर रहा है. राजा ने आश्चर्य से और आतुर होकर उनमें से एक को पकड़ लिया. तब उस हंस ने राजा से प्रार्थना की और कहा- ओ राजा, मुझे छोड़ दो. मैं यहां से विदर्भ जाऊंगा और वहां की राजकुमारी दमयंती से तुम्हारा गुणगान करूंगा, जैसे तुम वीरों में शूरवीर हो वैसे ही दमयंती पृथ्वी पर लक्ष्मी जैसी है.

हंसों की इस बातचीत को दिखाते हुए ओडिसी और छऊ नृत्य के जरिए उनके किरदार को गढ़ा गया. धोती पहने-घुंघरू बंधे पांव और मस्तक से भुजा तक फरनुमा आवरण पहने नर्तक किसी हंस जैसी ही आभा दे रहे थे. ताल की आवाज की दिशा में ही उनका भावों के अनुसार सिर हिलाना, गर्दन घुमाना और हाथ की मुद्राओं को बनाना, उन्हें एक वास्तवित हंस सी छवि दे रहा था.

ऑडियो-विजुअल और एनिमेशन के प्रयोग से निखर गई प्रस्तुति

इस प्रस्तुति में ऑडियो-विजुअल का महत्वपूर्ण योगदान था, कई दृश्यों में पृष्ठभूमि या मुख्य सेटिंग और पात्रों के लिए इसका उपयोग किया गया. तकनीक के इस खूबसूरत प्रयोग पर गुरु रंजना कहती हैं कि “जब मैं इस कहानी का उपयोग करने के विचार पर विचार कर रही थी, तो इसके जरिए हमने शास्त्रीय नृत्य की कठोर सीमाओं को आम जन समुदाय के लिए आसान बनाने की कोशिश की है. ताकि उन्हें आसानी से ये समझाया जा सके कि मंच पर 2 घंटे का एक लंबा शास्त्रीय नृत्य या समूह गान नहीं हो रहा है. बल्कि यह नृत्य भाव के साथ एक कहानी भी कह रहा है.

पैरों की थाप, हाथ की मुद्राएं, आंखों के कोरों का सुंदर प्रयोग सिर्फ नृत्य नहीं हैं, बल्कि कथा के भाव हैं. जिनमें रस है, प्रेम है, करुणा है, शृंगार है, शत्रुता भी है और क्रोध भी. नर्तक इन्हीं भावों को गढकर दर्शकों तक कहानी को पहुंचाते हैं.

रंजना गौहर मानती हैं कि इसी तरीके से शास्त्रीय नृत्य परंपरा को विकसित किया जा सकता है और जन सामान्य को इससे रूबरू कराने लायक बनाना होगा. यही वजह है कि हम एक ही कला का प्रदर्शन बार-बार नहीं कर सकते, बल्कि खुद को प्रासंगिक बनाने के लिए ढालते हुए इसे पारंपरिक के साथ परिवर्तनीय भी बनाते हैं.

शैली, कॉस्ट्यूम और कोरियोग्राफी

नृत्य के कॉस्ट्यूम और कोरियोग्राफी पारंपरिक हैं. अब तो हर विधा के साथ एनिमेशन का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है. नृत्य में महल की वाटिका को मल्टीमीडिया के जरिए दिखाया गया, जिसमें फव्वारे थे जो केवल तकनीक से ही संभव थे. अकेला राजा लॉन में टहल रहा होता है जब हंसों का एक समूह आता है. हंसों को छऊ नृत्य में धीमे, सुंदर लेकिन ऊर्जावान मूवमेंट्स के साथ दर्शाया गया. हंसों के लिए सफेद पंखों वाले कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर थे. नल एक नर हंस के साथ दोस्ती करता है, दोनों एक साथ नृत्य करते हैं और नल उसे रुकने के लिए कहता है. लेकिन हंस अपनी जीवनसाथी के साथ रहने का फैसला करता है, जिससे वह प्रेम करता है.

तब वह नल के लिए सुंदर जीवनसाथी का सुझाव का वादा करता है. इसी तरह कथा का बहुत सा हिस्सा मंच पर दर्शाया गया और बैकग्राउंड के तत्व एनिमेशन के जरिए ऑडियो-विजुअल तकनीकि से दिखाए गए.

नल और दमयंती के विवाह, उनका प्रेम आदि बहुत खूबसूरती से उकेरे गए. उनके प्रेम के दर्शन वाला युगल नृत्य सुंदर बन पड़ा है. फिर आता है मौका पासे के खेल का. नल को उनका चचेरा भाई पुष्कर चौसर के लिए निमंत्रित करता है. राजा नल इस खेल में अपना राज्य हार जाता है. अब दोनों दंपती जंगल के दुख सहते हुए वनवास काट रहे होते हैं. वन में ही दोनों का अलगाव हो जाता है और वे बिछड़ जाते हैं. दमयंती किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाती है और राजा नल किसी अन्य राजा की सेवा में लग जाता है.

अपनी पुत्री की चिंता को देखते हुए राजा फिर से स्वयंवर आयोजित करते हैं. एक बार हंस संदेशवाहक की भूमिका में आते हैं. वह नल को सारी जानकारी देते हैं और फिर नल के प्रयास से दोनों प्रेमी फिर से मिल जाते हैं. अंतिम दृश्य में जो मिलन गीत है और नृत्य का जैसा सुंदर संयोजन है, वह इस कथा को उनवान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है. इस नृत्य के साथ नल-दमयंती फिर से सुखद जीवन जीने लगते हैं.

प्रसिद्ध गुरु मायाधर राउत की स्मृति में हुआ आयोजन

भारत हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में बीते दिनों हुए इस विशेष आयोजन में गुरु रंजना गौहर द्वारा निर्देशित यह ओडिसी नृत्य प्रस्तुति दी गई. उत्सव एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी अपने प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव 'सारे जहां से अच्छा की 20वीं वर्षगांठ मना रहा था, जिस दौरान इस प्रस्तुति को दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया. यह मंच दिग्गज कलाकारों और उभरते सितारों के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बन चुका है. इस बार का आयोजन प्रसिद्ध गुरु मायाधर राउत की स्मृति में हुआ.

उनके ही मार्गदर्शन ने गुरु रंजना गौहर की कला यात्रा को दिशा दी. गुरु रंजना गौहर ने कहा, “सारे जहां से अच्छा की शुरुआत मैंने शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से हमारी आजादी को सम्मान देने के लिए की थी. 20 साल बाद, मैं उन सभी कलाकारों, गुरुओं, शिष्यों और दर्शकों की आभारी हूं, जिन्होंने इस यात्रा में हमारा साथ दिया. यह उत्सव केवल एक मंच नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है.”

मंच पर सम्मानित हुए प्रतिष्ठित गुरु

इस दौरान गुरु गीता महालिक (पद्मश्री और एसएनए पुरस्कार विजेता, ओडिसी), गुरु गीता चंद्रन (पद्मश्री और एसएनए पुरस्कार विजेता, भरतनाट्यम) और प्रो. आशीष मोहन खोखर (नृत्य इतिहासकार, लेखक और समीक्षक) को भी उत्सव सम्मान - लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

उत्सव न सिर्फ भारतीय शास्त्रीय नृत्य को जीवित रखने के प्रतिबद्ध है, साथ ही इसे परंपरागत रूप से नई पीढ़ियों के दिलों में बसाने के अपने संकल्प पर भी आगे बढ़ रहा है. गुरु रंजना गौहर की उत्सव सोसाइटी सांस्कृतिक संरक्षण, कलात्मक नवाचार और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने में एक मिसाल बनी हुई है.

