नए साल में घर पर उगाइए ये सुंदर रंग-बिरंगे फूल, यहां मिलेंगे सस्ते बीज

नए साल की शुरुआत आप घर पर रंग-बिरंगे फूलों को उगाकर कर सकते हैं. ये फूल न केवल घर को सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं, बल्कि आपको पॉजिटिविटी देने में भी मदद कर सकते हैं. सुंदर फूलों की मदद से आप घर में ताजगी और उमंग पा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सुंदर फूलों के बीज ऑनलाइन सस्ते में बेच रहा है. आप इन बीजों को मंगाकर घर पर उगा सकते हैं.

और पढ़ें

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन रंगीन फूलों के बीज की जानकारी दी है. एनएससी ने बताया कि आप Cheiranthus Maritimus Mixed Flowers के साथ अपनी बालकनी को रंगीन और खूबसूरत बना सकते हैं. आप इस फूल के 3 ग्राम बीजों को ऑनलाइन मात्र 25 रुपये में मंगा सकते हैं. आप ऑनलाइन एनएससी स्टोर से फूल के बीज ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, यह एक आसानी से उगने वाला वार्षिक फूल है. जिसमें कई रंगों का मिश्रण होता है. आप इन फूलों को गमलों में भी लगा सकते हैं. ये फूल सर्दियों के मौसम में अच्छे से खिलते हैं. ये घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगाने के लिए बेहतर माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: सितारों जैसा आकार! नीला, लाल-गुलाबी रंग... घर पर उगाएं ये सुंदर फूल, सस्ते में मिलेंगे ऑनलाइन बीज

Advertisement

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें

माय स्टोर पर यह बीज NSC Cheiranthus Maritimus Mixed Flower Seed नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब आप इन फूल के बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----