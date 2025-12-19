scorecardresearch
 
सितारों जैसा आकार! नीला, लाल-गुलाबी रंग... घर पर उगाएं ये सुंदर फूल, सस्ते में मिलेंगे ऑनलाइन बीज

अगर आप घर को रंग-बिरंगे और ताजगी भरे फूलों से सजाना चाहते हैं, तो सितारों के आकार में खिलने वाले फूल आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं. आप इन फूलों को उगाकर घर को नई चमक दे सकते हैं. इसके बीज सस्ते में ऑनलाइन एनएससी स्टोर पर मिलेंगे.

घर पर शानदार फूल उगाएं (Photo: Pexels)
घर को मनमोहक और आकर्षक बनाने के लिए फूलों को उगाना फायदेमंद साबित हो सकता है. रंग-बिरंगे फूल न केवल वातावरण को ताजगी से भर सकते हैं, बल्कि आपके घर की शोभा भी बढ़ाते हैं. सुंदर और प्यारे-प्यारे फूलों के लिए सबसे जरूरी है कि आप उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करें. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सितारों जैसे आकार में खिलने वाले फूलों के बीज ऑनलाइन सस्ते में बेच रहा है. आप इन बीजों को घर बैठे मंगा सकते हैं.

जानें फूल की खासियत

माय स्टोर के मुताबिक, यह फूल एक आकर्षक बौनी फ्लॉक्स किस्म है. इस किस्म के फूल सितारे जैसी आकृति वाले सफेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी और नीले रंगों के मनमोहक मिश्रण में खिलते हैं. इसके छोटे आकार और मजबूत वृद्धि के कारण ये फूल सर्दियों में बगीचों, गमलों और फूलों की क्यारियों के लिए शानदार बन सकते हैं. यह किस्म लंबे समय तक लगातार रंगीन फूलों के लिए जानी जाती है. इसके फूल कम देखभाल में भी अच्छे खिल सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इस खूबसूरत फूल के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि Phlox Cuspidata Twinkle Dwarf Mixed  एक बौनी फ्लॉक्स किस्म है, जो सितारे जैसी आकृति वाले फूलों को सफेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी और नीले रंगों के आकर्षक मिश्रण में खिलाती है. आप इसके 3 ग्राम बीजों को मात्र ₹48 में ऑर्डर कर सकते हैं.

 यह भी पढ़ें: मात्र 80 रुपये में घर पर उगाएं खूबसूरत फूल, यहां मिलेंगे ऑनलाइन बीज

जान लें ये बातें
माय स्टोर पर इस फूल के बीज NSC Phlox Cuspidata Twinkle Dwarf Mixed Flower Seed नाम से उपलब्ध है. आप इसके बीजों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं. माय स्टोर के अनुसार, इस फूल के बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. इसका मतलब आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
