फार्म वेस्ट से बनेगा इको-फ्रेंडली फर्टिलाइजर, प्रकृति के लिए भी फायदेमंद, ये है प्लान

खेतों में बचा हुआ वेस्ट अब किसानों के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान साबित हो सकता है. यह नई टेक्नोलॉजी न केवल सस्ते और असरदार खाद का विकल्प देती है, बल्कि पर्यावरण को बचाने और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में भी बड़ा कदम मानी जा रही है. आइए जानते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी?

इको-फ्रेंडली फर्टिलाइजर से पर्यावरण को भी मदद मिल सकेगी (Photo: Unsplash)
खेतों में बचा हुआ वेस्ट अब सिर्फ कचरा नहीं रह जाएगा, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है, जो सब्जियों के स्क्रैप और अन्य खेत वेस्ट को इको-फ्रेंडली फर्टिलाइजर में बदल सकता है. बताया जा रहा है कि यह नई टेक्नोलॉजी किसानों के लिए सस्ता और प्रभावी विकल्प हो सकता है. जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है.

फार्म वेस्ट से सस्टेनेबल खाद

Clemson University के वैज्ञानिक जिनका नाम Brian Ward है, वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो खेतों में बचा हुआ वेस्ट जैसे सब्जियों के स्क्रैप को इको-फ्रेंडली फर्टिलाइजर और रिन्यूएबल फ्यूल में बदल सकता है. ये तरीका किसानों के लिए एक सस्ता विकल्प बन सकता है, जिससे फसलें भी अच्छी होती हैं और पॉल्यूशन व पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी भी कम होती है.

क्यों जरूरी है ये टेक्नोलॉजी?

पारंपरिक खाद बनाने में बहुत एनर्जी लगती है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है, Ward का तरीका नेचुरल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके प्रोटीन-रिच वेस्ट से अमोनिया-बेस्ड खाद बनाता है. जो पर्यावरण के लिए बेहतर माना जा सकता है.

Ward कहते हैं कि...ये टेक्नोलॉजी खेती का पूरा गेम बदल सकती है. हम वेस्ट को वैल्यू में बदल रहे हैं, जो किसानों की मदद करता है. ऑर्गेनिक मार्केट को सपोर्ट करता है और प्लैनेट को भी प्रोटेक्ट करता है.

प्रोसेस किया जा रहा है फॉलो

बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट लैब टेस्ट से शुरू होकर पायलट सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, और आगे कमर्शियल प्रोडक्शन की प्लानिंग की जा रही है. शुरुआती रिजल्ट पॉजिटिव हैं और इंडस्ट्री लीडर्स भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

Iowa की Opheim Seed and Chemical के Dale Opheim बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में मदद कर सकती है और खर्च भी कम कर सकती है. Dale बताते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन देखना एक्साइटिंग है जो किसानों, एनवायरनमेंट और इकॉनमी तीनों के लिए अच्छा है.

इसकी टाइमिंग भी परफेक्ट मानी जा रही है, पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड काफी बढ़ी है.आज के टाइम में एनवायरनमेंट-फ्रेंडली खेती पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गई है. बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक Ward का सिस्टम फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है और ग्लोबल लेवल पर कार्बन एमिशन कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में योगदान दे सकता है. इस रिसर्च का जून 2026 तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है.

---- समाप्त ----
