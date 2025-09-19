scorecardresearch
 

अक्टूबर में इन सब्जियों की खेती करें किसान, कम समय में होगी बंपर कमाई

कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं. कम समय में तैयार होने वाली फसलें किसानों को बढ़िया मुनाफा दे सकती हैं. आइए जानते हैं अक्टूबर में किन सब्जियों की खेती करना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

पालक, चुकंदर जैसी कई सब्जियों की खेती अक्टूबर के महीने में किसानों को फायदा दे सकती है (Photo: AI-Generated)
Farming Tips for October: किसानों के लिए अक्टूबर का महीना वरदान साबित हो सकता है. यह महीना ठंडी सब्जियों की खेती के लिए अच्छा माना जाता है. इस समय पालक, चुकंदर, प्याज, ब्रोकली, मूली, गाजर, फूलगोभी और मटर जैसी फसलें न सिर्फ अच्छी तरह बढ़ती हैं, बल्कि फसलें जल्दी तैयार होकर बाजार में ऊंचे दाम दिलाने में भी मदद कर सकती हैं.

खास बात यह है कि इन फसलों में लागत कम आती है और मुनाफा जल्दी मिल जाता है. किसान अगर सही फसलें चुनते हैं, तो आने वाले महीने उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

अक्टूबर में करें इन फसलों की खेती

- पालक की खेती

अक्टूबर में पालक की खेती करना बेहद फायदेमंद है. ठंड के मौसम में पालक के पत्तों की अच्छी उपज होती है और जल्दी तैयार हो सकती है. लागत भी कम आती है और बिक्री जल्दी शुरू हो जाती है.

ये किस्में दे सकती है फायदा: पूसा पालक, ऑलग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति

- चुकंदर

अक्टूबर के महीने का तापमान चुकंदर के बीजों के अंकुरण और पौधों की ग्रोथ के लिए एकदम सही माना जाता है. अक्टूबर के महीने में एक हेक्टेयर से 30–40 क्विंटल तक चुकंदर का उत्पादन कर सकते हैं.

फायदा: अच्छी क्वालिटी की वजह से बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण बेहतर रेट मिल सकते हैं.

- प्याज की खेती

अक्टूबर प्याज की बुवाई के लिए उपयुक्त है, लेकिन मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच अच्छा माना जाता है. इसके लिए आप लाल दोमट या काली मिट्टी का चयन कर सकते हैं.

बचाव: अम्लीय या क्षारीय मिट्टी से दूर रहें

- ब्रोकली

ब्रोकली की नर्सरी अक्टूबर-नवंबर में तैयार करें और 4–5 हफ्तों बाद खेत में रोपाई कर सकते हैं. ब्रोकली की खेती से किसान प्रति हेक्टेयर 19–24 टन तक उत्पादन कर सकते हैं. ब्रोकली की कुछ किस्म रोपाई के 60–65 दिनों में तैयार हो सकती हैं. ठंड में बढ़ती मांग अच्छा मुनाफा दिला सकती है.

- मूली की खेती

बताया जाता है कि अक्टूबर में बोई गई मूली की जड़ें अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं. मूली की अगेती किस्में 40–45 दिनों में तैयार होने के लिए जानी जाती हैं. किसान मूली की खेती की मदद से उत्पादन को औसतन एक हेक्टेयर में 150–300 क्विंटल तक ले जा सकते हैं

- गाजर की खेती

अक्टूबर का मौसम गाजर की जड़ों के विकास के लिए अच्छा माना जाता है. इसकी किस्में आमतौर पर 70–90 दिनों में तैयार हो जाती है.

उत्पादन: गाजर का उत्पादन औसतन 20–30 टन प्रति हेक्टेयर तक की जा सकती है, अगर आप अच्छे से देखभाल करते हैं तो 40 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन कर सकते हैं.

- फूलगोभी

अक्टूबर में फूलगोभी की कुछ किस्में को लगाकर 40–45 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन किया जा सकता है. इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि यह जल्दी तैयार हो सकती है और इसकी अच्छी पैदावार बढ़िया मुनाफा दे सकती है.

- मटर की खेती

मटर की बुवाई अक्टूबर में कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि खेत में नमी हो और बारिश की संभावना ज्यादा न हो. बारिश के कारण मिट्टी सख्त हो सकती है और बीज सड़ सकते हैं.

---- समाप्त ----
