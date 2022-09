यूपी: किसानों के लिए गुड न्यूज! फ्री मिलेंगे सरसों और रागी के बीज, इतने करोड़ रुपये खर्च करेगी योगी सरकार

Free Mustard And Ragi Seeds To UP Farmers: कमजोर मॉनसून की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है. धान की फसल चौपट हो गई है. बारिश नहीं होने की वजह से पहले तो बुवाई में देरी हुई और फिर सूखे की मार से फसल सूखने की कगार पर आ गई है. कई जगहों से सूखे के कारण जमीन में दरारें पड़ने की भी तस्वीरें भी सामने आई हैं.

सूखे की मार झेल रहे हैं 62 से ज्यादा जिले

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक, राज्य के करीब 62 से ज्यादा जिले सूखे की मार झेल रहे हैं. किसान लगातार सरकार इस साल को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं. कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चिट्टी लिखकर स्थिति से अवगत कराया है.स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों अल्पकालीन सरसों, सामान्य सरसों एवं रागी के निशुल्क बीजों का मिनी किट वितरित करने का फैसला किया है.

8 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि होगी खर्च

योगी सरकार ने कमजोर मानसून (सूखा और कम बारिश) की स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन सरसों एवं सामान्य सरसों तथा रागी के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रमाणित बीजों पर अनुदान के मदद से किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है.

क्यों सरकार दे रही है सरसों तथा रागी के बीज

बता दें कि खरीफ की फसलों की बुवाई का वक्त निकल चुका है. नंवबर से रबी की फसलों की बुवाई शुरू हो जाएगी. ऐसे में अल्पकालीन सरसों एवं सामान्य सरसों तथा रागी की खेती करके किसान बीच के महीने में इन फसलों से बढ़िया उपज हासिल होगा. इसका सबसे ज्यादा फायदा उन किसानों को होगा, जिनकी फसलें इस बार सूखे की मार से पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं.