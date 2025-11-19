PM Kisan Scheme: किसानों के लिए खुशखबरी, PM मोदी आज जारी करेंगे सम्मान निधि की 21वीं किस्त, खाते में पहुंचेंगे 2000 रुपये

सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज, 19 नवंबर को करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जानी है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एग्रीकल्चर इंडिया ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 नवंबर, बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का ट्रांसफर किया जाएगा. 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.

खिल उठेगा हर किसान, जब खातों में पहुँचेगा किसान सम्मान!



माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का हस्तांतरण 19 नवंबर (बुधवार), 2025 को किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विषयों पर देश के किसानों… pic.twitter.com/ZGfYiWRfbJ Advertisement साथ ही, ऐसे किसान जो सरकारी नौकरी में न हों और टैक्स न भरते हों, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं. — Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 18, 2025

इससे पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में यह राशि पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है. शिवराज चौहान आगे बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित भी करेंगे और यह दिन किसान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा.

देश के अन्नदाताओं का इंतज़ार अब खत्म!



19 नवंबर 2025 को कोयंबटूर, तमिलनाडु से माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ किसानों को लगभग ₹18,000 करोड़ की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह… pic.twitter.com/kMteZdJcsR — Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 19, 2025

इन किसानों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि

अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. आप ई-केवाईसी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या सीएससी सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिल सकेगा जो पंजीकृत जमीन पर खेती करके आजीविका कमा रहे हैं.

