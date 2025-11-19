scorecardresearch
 

PM Kisan Scheme: किसानों के लिए खुशखबरी, PM मोदी आज जारी करेंगे सम्मान निधि की 21वीं किस्त, खाते में पहुंचेंगे 2000 रुपये

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत आज, 19 नवंबर को करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि भेजी जानी है. आइए जानते हैं किसानों के खातों में किस समय पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

किसानों को मिलेंगे 18 हजार करोड़ (Photo: AI-Generated)
सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज, 19 नवंबर को करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जानी है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एग्रीकल्चर इंडिया ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 नवंबर, बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का ट्रांसफर किया जाएगा. 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.

इससे पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में यह राशि पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है. शिवराज चौहान आगे बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित भी करेंगे और यह दिन किसान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा.

इन किसानों को नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि 
अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. आप ई-केवाईसी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या सीएससी सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिल सकेगा जो पंजीकृत जमीन पर खेती करके आजीविका कमा रहे हैं.

