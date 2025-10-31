NDA के संकल्प पत्र में कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का ऐलान, किसानों को हर साल मिलेंगे 9 हजार रुपये

बिहार चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. इसी बीच आज (शुक्रवार), 31 अक्टूबर को पटना में एनडीए ने गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया है. किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के संकल्प पत्र में कई बातें कही गई हैं. एनडीए के संकल्प पत्र में ऐलान किया गया है कि किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 6 हजार की जगह 9 हजार रुपये दिए जाएंगे.

दरअसल, NDA ने अपने संकल्प पत्र में कर्पूरी ठाकुर सम्मान विधि का ऐलान किया गया है. जिसमें किसानों को हर साल 3000 रुपये देने की बात कही गई है. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर साल सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये दिए जाते हैं. ऐसे में संकल्प पत्र के मुताबिक, किसानों को हर साल सम्मान निधि के 9 हजार रुपये दिए जाएंगे.

इसके अलावा मत्स्य पालन को 4 हजार 500 से बढ़ाकर 9 हजार की सहायता राशि दी जाएगी. सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी भी एनडीए के घोषणा पत्र में दी गई है. इसके साथ एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए कहा गया है.

1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी

घोषणापत्र जारी करते हुए भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए सरकार का लक्ष्य बिहार के हर युवा को रोजगार देना है. सरकार बनने पर राज्य में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. युवाओं के कौशल को निखारने के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जिससे बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके.

महिलाओं को लखपति और करोड़पति बनाएंगे

सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के युवा जहां उनकी जरूरत हो, दुनिया के हर कोने में जा सकें. इसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाए जाएंगे. ‘सीएम महिला रोजगार योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर 1 करोड़ महिलाएं लखपति बना रहे हैं, तो ‘मिशन करोड़पति’ भी शुरू किया जाएगा. इसके तहत महिलाओं को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. इसके अलावा भी NDA ने अपने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की हैं.

