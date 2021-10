ODOP Scheme: इस राज्य के 22 जिलों को 'एक जिला और एक उत्पाद' के लिए मिली मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट

One District One Product Scheme: भारत में लगभग 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या खेती-किसानी पर निर्भर है. यानी की काफी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में कई बार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र कर चुके हैं. यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी अपने सबसे महत्वकांक्षी योजना एक जिले एक उत्पाद के तहत वोकल फॉर लोकल (Vocal For Local) को बढ़ावा देने का काम कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing) अपने महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के भागीदारी में मौजूदा सुक्ष्म खाद्य उद्यमों को वित्तीय- तकनीकी एवं कारोबारी सहायता प्रदान कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार काफी समय से इस तरह की योजना पर काम कर रही है. अब मंत्रालय ने हरियाणा राज्य के 22 जिलों को एक जिले एक उत्पाद को मंजूरी दे दी है.

