Mechanical Planting: यांत्रिक तरीके से होगी फसलों की रोपाई, ICAR ने लॉन्च किया मैकैनिकल प्लांटर

Mechanical Planting: भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां की तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या किसानी पर ही निर्भर है. ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक तक ग्रामीण क्षेत्रों पर ही निर्भर है. यही वजह है कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई-नई योजनाओं और तकनीकों पर काम कर रही है.

किसान अब परंपरागत फसलों की खेती में भी नई-नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं. इसका उन्हें ठीक-ठाक मुनाफा भी हासिल हो रहा है. ऐसे में किसान यांत्रिक तरीके से खेती कर सकेंं, इसके लिए ICAR – Ludhiana ने मेकैनिकल प्लांटर लॉन्च किया है.

Badduwal village exhibiting pathway of mechanical planting of rice.

