Hop Shoots Vegetable: एक लाख रुपये किलो तक बिकती है ये सब्जी, जानिए क्यों है खास

हॉप शूट्स में शंकु के आकार के फूल होते हैं. इनमें स्ट्रोबाइल होता है. बीयर की मिठास को संतुलित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. इसका सेवन कई तरह के रोगों को दूर करने में फायदेमंद है. दी गॉर्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक आम इंसान के लिए हॉप शूट्स की सब्जियां खरीदना आसान नहीं है. दरअसल, इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है.

