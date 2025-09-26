scorecardresearch
 

यूपी: किसानों को फ्री मिलेंगे अलसी के बीज, जहां कहां करना होगा आवेदन

अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. यूपी सरकार की तरफ से किसानों को फ्री में तिलहन बीज मिनीकिट दी जा रही है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आइए जानते हैं प्रोसेस.

यूपी के किसान को एक बीज मिनीकिट मिल सकेगा (Photo: Unsplash)
यूपी के किसान को एक बीज मिनीकिट मिल सकेगा (Photo: Unsplash)

उत्तर प्रदेश के किसान रबी सीजन के लिए फ्री तिलहन बीज मिनीकिट पा सकते हैं. कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रबी सीजन तिलहनी फसलों के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, और यूपी में किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं. किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण योजना शुरू की है.

ऑनलाइन लॉटरी से होगा चयन
उत्तर प्रदेश में रबी सीजन 2025-26 के लिए तिलहनी फसलों के बीज मिनीकिट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बताई जा रही है. कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि किसान 24 सितंबर से 12 अक्टूबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. यदि इस अवधि में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और क्या मिलेगा? 
आवेदन पोर्टल: Agridarshan.up.gov.in 
आवेदन अवधि: 24 सितंबर से 12 अक्टूबर
(एक किसान को केवल एक मिनीकिट प्राप्त हो सकेगी)
बताया जा रहा है कि चुने हुए कृषकों POS मशीन के जरिए राजकीय कृषि बीज भण्डारों से बीज मिनीकिट वितरण किया जाएगा.

कैसे बोना चाहिए ये बीज?
कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी के बताते हैं कि सिंचित और सामान्य हालात में अलसी के बीजों को जमीन में 2 से 3 सेमी गहराई पर बोना चाहिए. इस फसल की खास बात ये है कि इसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए 2 से 3 बार सिंचाई करनी चाहिए और बोने से पहले अलसी के बीजों को कार्बेन्डाजिम की 2.5 से 03 ग्रा. मात्रा प्रति किग्रा. बीज की दर से उपचारित करना चाहिए.

