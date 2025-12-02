बाढ़-बारिश, तूफान से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई करेगी बिहार सरकार, 5 दिसंबर तक आवेदन करें किसान

अत्याधिक बारिश और मोन्था तूफान से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है. इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता देने जा रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 दिसंबर से बढ़ाकर अब 5 दिसंबर 2025 कर दिया गया है.

कृषि विभाग ने दी जानकारी

कृषि विभाग (बिहार) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. शेयर की गई पोस्ट में बताया है कि अक्टूबर 2025 में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ और मोन्था तूफान से प्रभावित 12 जिलों के 39 प्रखंड़ों के 397 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डी० बी० टी० पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 02 दिसम्बर 2025 से बढ़ाकर 05 दिसम्बर 2025 किया जाता है.



जानें क्या होंगी अनुदान दरें

वर्षा आधारित (असिंचित) फसल ₹8,500/हेक्टेयर

सिंचित फसल ₹17,000/हेक्टेयर -

शाश्वत/बहुवर्षीय फसल ₹22,500/हेक्टेयर

अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सहायता देय होगी

रैयत एवं गैर-रैयत किसान दोनों पात्र होंगे

किसान ऐसे करें आवेदन

किसान इस योजना के लिए स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं. आपको इसके लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है. आपको आधार-सीड बैंक खाता, भूमि दस्तावेज, LPC या स्वधारणा प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी. साथ ही ध्यान दें परिवार में एक ही सदस्य आवेदन कर सकते हैं. आप अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 18001801551 से संपर्क कर सकते हैं.

