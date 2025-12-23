किसानों को बड़ी राहत! ड्रोन से मिनटों में होगा छिड़काव, सब्सिडी के साथ मिलेंगे कई फायदे

बिहार सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि ड्रोन छिड़काव योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं. इस योजना में ड्रोन तकनीक की मदद से फसलों पर कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी, पादप वृद्धि नियामक और तरल उर्वरक (नैनो यूरिया, नैनो DAP, NPK तथा सूक्ष्म पोषक तत्व) का सटीक छिड़काव किया जाएगा. यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगी.

बिहार कृषि विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस योजना की जानकारी दी है. बिहार कृषि विभाग के मुताबिक, कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 27,666 एकड़ फसलों पर ड्रोन के माध्यम से सफलतापूर्वक छिड़काव किया गया है.

किसानों को मिलेगी सब्सिडी

कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. निर्धारित छिड़काव शुल्क पर 50% सब्सिडी उपलब्ध होगी, जिसमें अधिकतम ₹240 प्रति एकड़ तक का भुगतान सरकार करेगी, जबकि शेष राशि किसानों को देनी होगी. इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत हैं. बिहार के किसान कहीं से भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जानें लाभ

कृषि ड्रोन छिड़काव योजना किसानों के लिए कई तरह से लाभकारी साबित हो सकती है. इस योजना की मदद से कम समय में अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सकता है, जिससे श्रम और लागत दोनों में कमी आती है. ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों पर समान और सटीक छिड़काव संभव होता है. इससे कीटनाशी और उर्वरक का प्रभाव बेहतर तरीके से दिखाई दे सकता है.

इसकी मदद से फसल उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिल सकता है. किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं.

