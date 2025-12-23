scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किसानों को बड़ी राहत! ड्रोन से मिनटों में होगा छिड़काव, सब्सिडी के साथ मिलेंगे कई फायदे

किसान ड्रोन की मदद से अपनी फसलों पर कीटनाशी और फफूंदनाशी आदि का छिड़काव तेजी और सटीकता से कर सकते हैं. इससे न केवल समय और लागत की बचत होती है, बल्कि उत्पादन और मुनाफा भी बढ़ सकता है. बिहार सरकार कृषि ड्रोन छिड़काव योजना की मदद से किसानों को लाभ देने जा रही है. आइए जानते हैं इस योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं?

Advertisement
X
बिहार के किसानों को कृषि ड्रोन छिड़काव योजना का फायदा मिलेगा. (Photo: Pixabay)
बिहार के किसानों को कृषि ड्रोन छिड़काव योजना का फायदा मिलेगा. (Photo: Pixabay)

बिहार सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि ड्रोन छिड़काव योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं. इस योजना में ड्रोन तकनीक की मदद से फसलों पर कीटनाशी, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी, पादप वृद्धि नियामक और तरल उर्वरक (नैनो यूरिया, नैनो DAP, NPK तथा सूक्ष्म पोषक तत्व) का सटीक छिड़काव किया जाएगा. यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगी.

बिहार कृषि विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस योजना की जानकारी दी है. बिहार कृषि विभाग के मुताबिक, कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 27,666 एकड़ फसलों पर ड्रोन के माध्यम से सफलतापूर्वक छिड़काव किया गया है.

किसानों को मिलेगी सब्सिडी

कृषि ड्रोन छिड़काव योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. निर्धारित छिड़काव शुल्क पर 50% सब्सिडी उपलब्ध होगी, जिसमें अधिकतम ₹240 प्रति एकड़ तक का भुगतान सरकार करेगी, जबकि शेष राशि किसानों को देनी होगी. इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत हैं. बिहार के किसान कहीं से भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

से

और भी
Kisan diwas 2025: जमींदारी का अंत, किसानों का बसंत, चौधरी साहब के क्रांतिकारी फैसले जिसने गांवों को खुशहाल बनाया

Kisan diwas 2025: जमींदारी का अंत, किसानों का बसंत, चौधरी साहब के क्रांतिकारी फैसले जिसने गांवों को खुशहाल बनाया
Kisan Diwas: अपने ही बेटे के खि‍लाफ मुलायम सिंह से भि‍ड़ गए थे ये किसान नेता 

Kisan Diwas: अपने ही बेटे के खि‍लाफ मुलायम सिंह से भि‍ड़ गए थे ये किसान नेता 
Kisan Diwas 2025: सीएम योगी बोले- किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती उगलती है सोना

Kisan Diwas 2025: सीएम योगी बोले- किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती उगलती है सोना

मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पर हुड़दंग पड़ा भारी, किसान यूनियन के नाम पर बवाल, गाड़ियां सीज

मुजफ्फरनगर टोल प्लाजा पर हुड़दंग पड़ा भारी, किसान यूनियन के नाम पर बवाल, गाड़ियां सीज
Agroforestry: किसानों को करोड़पति बना सकता है यह पेड़, जानें इसकी खेती का पूरा गणित

Agroforestry: किसानों को करोड़पति बना सकता है यह पेड़, जानें इसकी खेती का पूरा गणित

जानें लाभ
कृषि ड्रोन छिड़काव योजना किसानों के लिए कई तरह से लाभकारी साबित हो सकती है. इस योजना की मदद से कम समय में अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सकता है, जिससे श्रम और लागत दोनों में कमी आती है. ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों पर समान और सटीक छिड़काव संभव होता है. इससे कीटनाशी और उर्वरक का प्रभाव बेहतर तरीके से दिखाई दे सकता है.

Advertisement

इसकी मदद से फसल उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिल सकता है. किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement