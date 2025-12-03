टमाटर, मिर्च और लहसुन की खेती पर मिलेगी सब्सिडी, यहां आवेदन करें किसान

क्लस्टर में सब्जी/मसाला योजना के तहत टमाटर, मिर्च और लहसुन की खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा. इस योजना की मदद से फसलों का उत्पादन बढ़ सकेगा. किसानों को उनकी उपज का उचित बाजार मूल्य मिलने से उनकी आय भी बढ़ सकेगी. इस योजन का लाभ बिहार राज्य के 26 जिलों को मिल सकेगा. जिनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा और वैशाली शामिल है.

क्लस्टर में सब्जी/मसाला योजना के तहत किसानों द्वारा टमाटर, मिर्च और लहसुन की खेती की जाएगी. प्रत्येक क्लस्टर (समूह) में कुल 6 हेक्टेयर क्षेत्र होगा, जिसमें कम से कम 3 किसान सदस्य शामिल होंगे. केन्द्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत टमाटर और मिर्च (हाइब्रिड) की खेती पर प्रति हेक्टेयर लागत 0.60 लाख रुपये निर्धारित हैं, जिस पर किसानों को कुल 50 प्रतिशत अनुदान (40 प्रतिशत + 10 प्रतिशत टॉप-अप) एक किस्त में DBT-In-Cash या DBT-In-Kind के रूप में दिया जाएगा.

लहसुन के लिए निर्धारित लागत मूल्य 1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बताया गया है. इस योजना के तहत किसानों को 40% अनुदान और 10% टॉप-अप यानी कुल 50% अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान दो किस्तों में मिलेगा, जो 60:40 के अनुपात में होगा. पौध रोपण सामग्री और INM/IPM सामग्री के क्रय पर पहली किस्त के रूप में 60% और खेती के भौतिक सत्यापन के बाद दूसरी किस्त के रूप में 40% DBT-In-Cash/DBT-In-Kind के रूप में दी जाएगी.

