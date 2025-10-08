scorecardresearch
 

Feedback

घर में उगाएं 3 अलग-अलग किस्म के ये सुंदर फूल, ऑनलाइन मिलेंगे बीज, जल्दी करें ऑर्डर

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने तीन अलग-अलग किस्मों के सुंदर फूलों का सीड कॉम्बो पैक लॉन्च किया है. इसकी मदद से आप अपने गार्डन को और भी आकर्षक और रंग-बिरंगा बना सकते हैं. जानिए यह पैक आप घर बैठे कहां से मंगा सकते हैं?

Advertisement
X
NSC के सीड्स कॉम्बो से आप तीन किस्म के फूल उगा सकते हैं (Photo: Unsplash)
NSC के सीड्स कॉम्बो से आप तीन किस्म के फूल उगा सकते हैं (Photo: Unsplash)

अगर आप बगीचे के लिए खूबसूरत फूलों की तलाश कर रहे हैं या आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपके लिए अच्छा अवसर है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तीन अलग-अलग किस्म के सुंदर फूल के बीज का कॉम्बो पैक निकाला है, जिसकी मदद से आप अपने बगीचे को आकर्षित बना सकते हैं. इसकी खासियत यह है कि आप सिर्फ एक Seed Combo पैक खरीदकर 3 तरह के फूल उगा सकते हैं.

NSC ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है, इस पोस्ट में बताया गया है कि आप तीन अलग-अलग किस्म के सुंदर फूल का बीज कॉम्बो पैक NSC स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं. आप यहां से 6 ग्राम बीज का कॉम्बो ऑर्डर मात्र 160/रुपये में खरीद सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले ध्यान रखें ये बातें
यह आर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है. माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं. इस प्रोड्कट का नाम Flower Seed Combo है और इसकी मात्रा 6 ग्राम बताई गई है. इसकी अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए आप My Store की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

से

और भी
मध्य प्रदेश में भाजपा ने किसानों के लिए निकाली ट्रैक्टर रैली, भावांतर भुगतान योजना का किया स्वागत

मध्य प्रदेश में भाजपा ने किसानों के लिए निकाली ट्रैक्टर रैली, भावांतर भुगतान योजना का किया स्वागत
राजस्थान में कृषि और महिला शक्ति को बढ़ावा, शुरू हुआ मुफ्त बीज बांटने का अभियान

राजस्थान में कृषि और महिला शक्ति को बढ़ावा, शुरू हुआ मुफ्त बीज बांटने का अभियान
आम की देसी वैरायटी 'नेहल पसंद' को जल्द मिलेगी नई पहचान, लखनऊ के किसान ने की बड़ी पहल

आम की देसी वैरायटी 'नेहल पसंद' को जल्द मिलेगी नई पहचान, लखनऊ के किसान ने की बड़ी पहल
फिर रासायनिक खेती की ओर लौट रहे 'प्राकृतिक' किसान? जानिए क्‍या बोले विशेषज्ञ

फिर रासायनिक खेती की ओर लौट रहे 'प्राकृतिक' किसान? जानिए क्‍या बोले विशेषज्ञ
शरदकालीन फसलों में कीटों का बढ़ा खतरा, फूलगोभी और बैंगन की फसलों पर विशेष नजर जरूरी

शरदकालीन फसलों में कीटों का बढ़ा खतरा, फूलगोभी और बैंगन की फसलों पर विशेष नजर जरूरी
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement