घर में उगाएं 3 अलग-अलग किस्म के ये सुंदर फूल, ऑनलाइन मिलेंगे बीज, जल्दी करें ऑर्डर

अगर आप बगीचे के लिए खूबसूरत फूलों की तलाश कर रहे हैं या आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपके लिए अच्छा अवसर है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तीन अलग-अलग किस्म के सुंदर फूल के बीज का कॉम्बो पैक निकाला है, जिसकी मदद से आप अपने बगीचे को आकर्षित बना सकते हैं. इसकी खासियत यह है कि आप सिर्फ एक Seed Combo पैक खरीदकर 3 तरह के फूल उगा सकते हैं.

NSC ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है, इस पोस्ट में बताया गया है कि आप तीन अलग-अलग किस्म के सुंदर फूल का बीज कॉम्बो पैक NSC स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं. आप यहां से 6 ग्राम बीज का कॉम्बो ऑर्डर मात्र 160/रुपये में खरीद सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

यह आर्डर करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है. माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं. इस प्रोड्कट का नाम Flower Seed Combo है और इसकी मात्रा 6 ग्राम बताई गई है. इसकी अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए आप My Store की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

---- समाप्त ----