जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे भारतीय-अमेरिकी, बोले- US की सियासत में नया युग शुरू

अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने न्यूयॉर्क सिटी के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत का जोरदार स्वागत किया है. प्रवासी भारतीयों ने इसे अमेरिकी राजनीति के एक "नए युग" की शुरुआत बताया है, जहां प्रवासियों की कहानियां अब न केवल सुनी जा रही हैं बल्कि अमेरिकी समाज की दिशा भी तय कर रही हैं.

न्यूयॉर्क स्थित सांस्कृतिक संस्था The Culture Tree की संस्थापक और सीईओ अनु सहगल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "पिछली रात ऐसा लगा जैसे एक नए युग का उदय हुआ हो.

जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के साथ, न्यूयॉर्क ने अपने पहले भारतीय मूल के मेयर का स्वागत किया है. यह दिखाता है कि अब यह शहर पहचान, अपनापन और शक्ति को नए नजरिए से देख रहा है."

सहगल ने कहा कि ममदानी का भाषण “प्रवासी भावना” से भरा हुआ था- एक ऐसा संदेश कि न्यूयॉर्क उन लोगों ने बनाया है जो यहां आए, मेहनत की और आगे बढ़े. उन्होंने बताया कि ममदानी के भाषण में नेहरू के उद्धरण से लेकर ‘धूम’ गाने की बीट तक सांस्कृतिक प्रतीक झलकते थे, जिन्हें भारतीय समुदाय ही सबसे बेहतर समझ सकता है.

जोहरान की जीत से भारतीय समुदाय गदगद

समुदाय के नेता और नासाउ काउंटी के पूर्व डिप्टी कंप्ट्रोलर दिलीप चौहान ने कहा, "जोहरान की जीत यह साबित करती है कि लोगों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है. वह हर प्रवासी के लिए उम्मीद की किरण और प्रेरणा का स्रोत हैं."

Indian American Impact Fund ने भी इसे ऐतिहासिक पल बताया. संगठन के अनुसार, इस चुनाव में उनके समर्थित 19 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जिनमें वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई मूल की उप-राज्यपाल गजाला हाशमी और न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई मेयर जोहरान ममदानी शामिल हैं.

संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिंतन पटेल ने कहा, "बदलाव तभी संभव है जब हम निर्णय लेने की मेज पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. ये नतीजे आने वाले वर्षों में दक्षिण एशियाई उम्मीदवारों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं."

