डेटिंग ऐप पर मुलाकात, दुवाजी से दो बार शादी... रोचक है न्यूयॉर्क मेयर ममदानी की लव स्टोरी

न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीतने वाले भारतीय मूल के जोहरान ममदानी हर तरफ छाए हुए हैं. उनके साथ उनकी पत्नी रमा दुवाजी के भी काफी चर्चे हैं, कपल की शानदार केमिस्ट्री की काफी बातें हो रही हैं. ममदानी की विक्ट्री स्पीच के बाद दुवाजी स्टेज पर उनके पास आईं और ममदानी ने बड़े ही प्यार से उनके गाल पर किस किया. जीत के पल में कपल जिस तरह साथ खड़ा था, लोगों के दिलों को छू गया. ममदानी और दुवाजी की प्रेम कहानी भी ऐसी ही दिल छू लेने वाली है जिसकी शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी.
28 साल की मीडिया से दूरी बनाए रखने वाली रमा दुवाजी का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था. जब वो 9 साल की थीं, तभी दुबई चली गईं. उनके पैरेंट्स सीरियाई मूल के मुसलमान हैं जो दमिश्क से ताल्लुक रखते हैं. दुवाजी के पिता एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और मां डॉक्टर हैं.
दुवाजी को बचपन से ही कला से लगाव था और उन्होंने अपना करियर भी इसी क्षेत्र में बनाया. वो एक इलस्ट्रेटर और एनिमेटर हैं.
दुवाजी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की शुरुआत वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स, कतर से की. और फिर रिचमंड, वर्जीनिया स्थित VCU कैंपस में जाकर अपनी बैचलर्स की पढ़ाई पूरी की.
2019 में उन्होंने कम्युनिकेशन आर्ट्स में स्नातक की डिग्री हासिल की. इसके बाद वो अपने परिवार के साथ दुबई में रहीं और बेरूत, पेरिस सहित कई आर्टिस्ट रेजिडेंसी में हिस्सा लिया. 2021 में दुवाजी न्यूयॉर्क सिटी चली गईं और स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से 2024 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में डिग्री ली.
पढ़ाई के बाद रमा दुवाजी न्यूयॉर्क में ही एक आर्टिस्ट के रूप में करियर बनाने की कोशिश में जुट गईं. इसी दौरान उनकी मुलाकात जोहरान ममदानी से डेटिंग ऐप हिंज (Hinge) पर हुई.
डेटिंग ऐप पर रमा दुवाजी से मुलाकात को लेकर पॉडकास्ट 'The Bulwark' पर ममदानी ने कहा था, 'दुवाजी से मिलने के बाद मुझे अब लगता है कि डेटिंग ऐप्स में अब भी उम्मीद बाकी है.'
दुवाजी से पहली मुलाकात के समय ममदानी न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के मेंबर थे. जल्द ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई. ममदानी के दोस्त बताते हैं कि दुवाजी उनके ग्रुप के लोगों के साथ भी जल्द ही घुल-मिल गईं.
21 अक्टूबर 2024 को ममदानी ने इंस्टाग्राम पर दुवाजी की मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'Light of my life' और साथ में एक रिंग इमोजी और हैशटैग #hardlaunch लिखा. दो दिन बाद उन्होंने अपने मेयर पद के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की.
दोनों ने दुबई क्रीक हार्बर में ‘गार्डन रोमांस’ थीम पर अपनी सगाई और निकाह की रस्में पूरी कीं.
इसके अलावा, ममदानी ने उनके कोर्टहाउस वेडिंग की तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें दोनों न्यूयॉर्क सबवे में नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में दुवाजी व्हाइट ड्रेस में, विंटेज कोट पहने, हाथों में फूल लिए दिखाई दीं.
कपल शादी के बाद ब्रुकलिन में रहने लगा. दोनों अब अस्टोरिया, क्वींस में बस गए हैं, जो अपने अरबी भोजन और संस्कृति के लिए मशहूर है.
दुवाजी अपने पति के इलेक्शन कैंपेन के दौरान सार्वजनिक रूप से बेहद कम दिखीं. इसे लेकर उनके विरोधियों ने आरोप भी लगाया कि ममदानी अपनी पत्नी को छिपा रहे हैं.
इलेक्शन कैंपेन के दौरान दुवाजी का न दिखना इसलिए भी अखर रहा था क्योंकि अमेरिका में चुनावी उम्मीदवार अपने पति/पत्नियों के साथ ही नजर आते हैं ताकि अपने वोटर्स को बता सकें कि उनके पारिवारिक मूल्य कितने मजबूत हैं.
ममदानी ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए न्यूयॉर्क सिटी क्लर्क ऑफिस में उनकी शादी की कई तस्वीरें पोस्ट की.
इसी साल जुलाई में ममदानी ने दुवाजी से दोबारा शादी की. यह शादी युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई जिसमें ममदानी और दुवाजी का परिवार और करीबी लोग शामिल हुए. ममदानी के पिता महमूद ममदानी युगांडाई मूल के हैं जिन्होंने प्रसिद्ध भारतीय फिल्ममेकर और लेखक मीरा नायर से शादी की है.
दुवाजी के इलस्ट्रेशन काफी लोकप्रिय हैं जिनके जरिए वो फिलिस्तीनियों की आवाज उठाती दिखती हैं. उनकी एक प्रसिद्ध इलस्ट्रेशन न्यूयॉर्क मैगजीन में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी से अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए फिलिस्तीनियों को दिखाया था. इलस्ट्रेशन में फिलिस्तीनी अपना सामान ले जाते दिख रहे थे.
अप्रैल में यंग मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दुवाजी ने कहा था, 'मेरा मानना है कि अन्याय के खिलाफ बोलना हर किसी की जिम्मेदारी है, और कला में इसे फैलाने की अद्भुत ताकत होती है.'