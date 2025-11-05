'हम पुराने से नए दौर की तरफ कदम बढ़ा रहे...', जीत के जश्न में ममदानी ने नेहरू को किया याद

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद हुए पहले बड़े चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने एंड्रयू क्यूमो को हराते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया. ममदानी ने उनके कथन को याद करते हुए कहा, "आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं."

जोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में कहा, "मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों के बारे में सोचता हूं. इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं. जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है. आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं."

यह भी पढ़ें: चुनाव US में, जलवा भारतीयों का... ममदानी के अलावा इन्होंने भी लहराया जीत का परचम

सीएनएन के अनुसार, यह जीत ‘सभी बाधाओं के बावजूद’ डेमोक्रेट्स के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है. अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क आप्रवासियों का शहर बना रहेगा, एक ऐसा शहर जिसे आप्रवासियों ने बनाया है, आप्रवासियों द्वारा संचालित है, और आज रात से आप्रवासियों द्वारा नेतृत्व भी किया जाएगा.

Advertisement

राजनीतिक वंश को हमने उखाड़ फेंका- ममदानी

विजय भाषण में जोहरान ममदानी ने कहा, "आज हमने एक राजनीतिक वंश को उखाड़ फेंका है. न्यूयॉर्क अब एक ऐसे शहर के रूप में आगे बढ़ेगा जो प्रवासियों द्वारा बनाया गया, चलाया गया और अब उनके नेतृत्व में संचालित होगा."

उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, "भविष्य अब हमारे हाथों में है. यह शहर टैक्सी चालकों, नर्सों, रसोइयों और बोडेगा दुकानदारों का है - यह लोकतंत्र भी उन्हीं का है." भीड़ से जोरदार ‘ज़ोहरान, ज़ोहरान’ के नारे लग रहे थे.

ममदानी ने अपने अभियान के दौरान एक टैक्सी चालक रिचर्ड के साथ की गई 15 दिन की भूख हड़ताल को याद किया और कहा, "भाई, अब हम सिटी हॉल में हैं." उन्होंने कहा कि यह जीत मेहनतकश वर्ग की आवाज को सशक्त करने के लिए है.

'पुराने से नए युग में रखा कदम'

अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद ब्रुकलिन में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "आज रात हमने पुराने से नए युग में कदम रखा है." उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि स्पष्टता और दृढ़ता के साथ यह बताया जाए कि यह नया दौर किसके लिए और क्या लेकर आएगा.

यह भी पढ़ें: 'बैलेट पर ममदानी का दो जगह नाम', एलन मस्क ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर हुई फजीहत

Advertisement

ममदानी ने अपने भाषण में कहा कि न्यूयॉर्क अब बहानों का नहीं, बल्कि एक "साहसिक दृष्टि" का युग देखेगा." उन्होंने कहा, "इस नए युग का केंद्र बिंदु होगा जीवन-यापन की बढ़ती लागत पर काबू पाने का सबसे महत्वाकांक्षी एजेंडा - जैसा कि इस शहर ने फियोरेलो ला गार्डिया के दौर के बाद कभी नहीं देखा."

ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी चुनौती

डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए ममदानी ने कहा, "अगर कोई शहर है जो ट्रंप जैसे नेता को हराना जानता है, तो वह वही शहर है जिसने उसे पैदा किया था." उन्होंने कहा कि अब न्यूयॉर्क "एक नई पीढ़ी के बदलाव" का नेतृत्व करेगा जो सत्ता के केंद्रीकरण और अधिनायकवाद का डटकर मुकाबला करेगा.

ममदानी ने कहा, "किसी तानाशाह को डराने का सबसे अच्छा तरीका है उन हालात को खत्म करना जिन्होंने उसे ताकत दी." उन्होंने कहा, "यही तरीका है ट्रंप को रोकने का और अगले ट्रंप को भी."

अपने धर्म और राजनीतिक विचारधारा पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैं युवा हूं, मुस्लिम हूं, एक डेमोक्रेटिक समाजवादी हूं और इन सबके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा. अगर आज की रात हमें कुछ सिखाती है, तो वह यह है कि परंपरागत सोच ने हमें बहुत पीछे रोका."

---- समाप्त ----