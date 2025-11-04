न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में लाल टोपी... कौन हैं कर्टिस स्लिवा जो ममदानी के खिलाफ लड़ रहे चुनाव

न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प हो गया है. भारतीय मूल के जोहरान ममदानी, जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से प्राइमरी जीतकर सबको चौंकाया, चुनावी दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं. वहीं, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा लाल टोपी (बेरिट) पहनने के अपने खास अंदाज और 'गार्जियन एंजेल्स' के संस्थापक के रूप में अलग पहचान रखते हैं. तीसरे प्रमुख उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है.​

कर्टिस स्लिवा ने वर्ष 1979 में पहली बार अपनी ट्रेडमार्क लाल टोपी पहनी थी, जब वे ब्रोंक्स में मैकडॉनल्ड्स के नाइट मैनेजर थे. उस दौर में न्यूयॉर्क में अपराध बढ़ रहा था, जिसने स्लिवा को 'मैग्निफिसेंट 13' नाम के एक नागरिक सुरक्षा ग्रुप गठित करने के लिए प्रेरित किया.

यह भी पढ़ें: जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतेंगे या नहीं आज होगा फैसला, लेकिन ट्रंप ने पहले ही दे दी ये धमकी

यह समूह आगे चलकर 'गार्जियन एंजेल्स' कहलाया, जिसमें सदस्य सफेद टी-शर्ट और लाल सैन्य टोपी पहनकर सब-वे में पेट्रोलिंग करते थे. स्लिवा की यही लाल टोपी आज भी उनकी पहचान बनी हुई है. स्लिवा कहते हैं कि यह उनके छह साथियों की याद में है, जो अपराध रोकने की कोशिश में मारे गए थे.​

क्या है रिपब्लिकन के स्लिवा का वादा?

Advertisement

मेयर उम्मीदवार के रूप में स्लिवा इस दफा जीवन लागत, नौकरशाही में कटौती, सार्वजनिक सुरक्षा, बेघर लोगों की मदद और पशु कल्याण जैसे मुद्दों पर अपना प्रचार चला रहे हैं. वे 16 बिल्लियों के साथ रहते हैं, और बेघर इंसानों और जानवरों के लिए कई योजनाओं की बात करते हैं. हालांकि, उन्हें बाहरी व्यक्ति (आउटसाइडर) की तरह देखा जाता है और पोल्स में उनका समर्थन करीब 16% दिखाई देता है.

जोहरान ममदानी कौन हैं?

जोहरान ममदानी युगांडा में जन्मे हैं और अमेरिका में युवा मतदाताओं व आप्रवासियों में जबरदस्त लोकप्रियता पा रहे हैं. वे जाने-माने फिल्मकार मीरा नायर और विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं. ममदानी ने न्यूयॉर्क में सस्ती आवास, बस और डे केयर मुफ्त करने, रेंट कंट्रोल बढ़ाने जैसे बड़े वादे किए हैं. वे मुस्लिम समुदाय से पहली बार न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दहलीज पर हैं.

यह भी पढ़ें: विवादों में घिरे न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी, क्या 9/11 की सुनाई झूठी कहानी?

डोनाल्ड ट्रंप ने किस उम्मीदवार को दिया समर्थन?

इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरागत रूप से अपनी पार्टी के स्लिवा को समर्थन देने के बजाय पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया है. ट्रंप ने ममदानी को "कम्युनिस्ट" कहते हुए चेतावनी दी है कि अगर वे मेयर चुने जाते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी को संघीय (फेडरल) फंडिंग में कटौती कर दी जाएगी.

Advertisement

ट्रंप ने अपनी पोस्ट्स और इंटरव्यू में बार-बार कहा कि कम्युनिस्ट नेतृत्व शहर के लिए सामाजिक और आर्थिक विपत्ति लाएगा, इसलिए वे चाहेंगे कि वोटर एंड्रयू कुओमो को मौका दें.​ मसलन, न्यूयॉर्क का यह चुनाव नई राजनीति, पहचान और सांस्कृतिक बदलाव की दिशा में अहम क्षण बन चुका है. वोटिंग 4 नवंबर, यानी आज हो रही है और परिणाम के साथ शहर की अगली तस्वीर सामने आ जायेगी।.

---- समाप्त ----