जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतेंगे या नहीं आज होगा फैसला, लेकिन ट्रंप ने पहले ही दे दी ये धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया. उन्होंने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्युओमो का समर्थन करते हुए डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की जीत पर संघीय फंड रोकने की धमकी दी है. चुनाव मंगलवार को होना है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो "यह बहुत ही असंभव है कि मैं संघीय फंडिंग दूं, सिवाय उस न्यूनतम राशि के जो कानूनी रूप से आवश्यक है."

चुनावी सर्वेक्षणों के मुताबिक, 34 वर्षीय ममदानी पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्युओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा से आगे चल रहे हैं. क्युओमो, जिन्होंने पहले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से हारने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, अब ट्रंप के अप्रत्याशित समर्थन से चर्चा में हैं.

ट्रंप ने अपने ही उम्मीदवार क नहीं किया समर्थन

ट्रंप ने अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन की सीमाओं को पार करते हुए क्युओमो का समर्थन किया है. उन्होंने ममदानी और रिपब्लिकन उम्मीदवार स्लिवा - दोनों से दूरी बनाते हुए कहा कि क्युओमो बेहतर विकल्प हैं. न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेट-प्रधान शहर में स्लिवा जनमत सर्वेक्षणों में काफी पीछे हैं.

इस चुनाव को पूरे देश में ध्यान से देखा जा रहा है क्योंकि इसका असर डेमोक्रेटिक पार्टी की छवि पर पड़ सकता है. ममदानी, जो खुद को "डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट" बताते हैं, युवाओं और प्रोग्रेसिव मतदाताओं में लोकप्रिय हैं. लेकिन पार्टी के मध्यमार्गी वर्ग को डर है कि यह झुकाव बहुत ज्यादा वामपंथी दिशा में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है.

न्यू यॉर्क को कितनी फंडिंग मिलती है?

रिपब्लिकन्स ने पूरे चुनाव अभियान में ममदानी को निशाना बनाया है और ट्रंप ने उन्हें "कम्युनिस्ट" करार दिया है. न्यूयॉर्क स्टेट कंप्ट्रोलर की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में संघीय सरकार न्यूयॉर्क सिटी को करीब 7.4 अरब डॉलर दे रही है, जो शहर के कुल बजट का लगभग 6.4 प्रतिशत है.

