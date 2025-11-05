scorecardresearch
 

Feedback

'अपना टाइम आ गया, खुशी से झूम रहे मुसलमान', ममदानी की जीत पर क्या कह रहा अमेरिकी मीडिया

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. 34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और साउथ एशियाई मेयर बनने जा रहे हैं. उनकी जीत को अमेरिकी मीडिया ने व्यापक कवरेज दी है.

Advertisement
X
जोहरान ममदानी की जीत को अमेरिकी मीडिया ऐतिहासिक बता रही है
जोहरान ममदानी की जीत को अमेरिकी मीडिया ऐतिहासिक बता रही है

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में जीत हासिल करना ऐतिहासिक है. 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने ट्रंप समर्थित पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा को हराकर मेयर का चुनाव जीता है.

इस जीत के साथ ही जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और साउथ एशियाई मेयर बन गए हैं. ममदानी की जीत की हर तरफ चर्चा है और अमेरिकी मीडिया ने भी उनकी जीत को काफी कवरेज दी है.

अमेरिका के लगभग सभी अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स ने जीत के बाद की उनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर लगाई है और उनकी जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Zohran Mamdani
ममदानी के मेयर बनने से खौफ में क्यों हैं Wall Street के इन्वेस्टर्स? एजेंडे को बता रहे रिस्की 
Zohran Mamdani
9/11 का दंश, इस्लामोफोबिया की आंच... ममदानी कैसे बने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर? 
Mira Nair Son Zohran Mamdani
कोख में थे जोहरान ममदानी, क्यों शादी करने से घबरा रही थीं मीरा नायर!  
Zohran Mamdani,
'वॉल्यूम बढ़ाएं...', ममदानी की विक्ट्री स्पीच में हिंदी गाने की धूम, ट्रंप को करारा जवाब; Video 
सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक दिखी ज़ोहरान ममदानी की मौजूदगी
धमकियों के बावजूद क्यों ममदानी को हरा नहीं पाए ट्रंप? 5 फैक्टर 

सीएनएन

अमेरिकी न्यूज नेटवर्क सीएनएन ने ममदानी की जीत पर कई खबरें प्रकाशित की हैं. ममदानी की जीत को शानदार बताते हुए सीएनएन ने लिखा, 'न्यूयॉर्क सिटी में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी की जीत ने इस साल दूसरी बार पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया है- पहले डेमोक्रेटिक प्राइमरी में, और फिर आम चुनाव में, जहां कुओमो ने ट्रंप के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था.

Advertisement

सीएनएन ने आगे लिखा, 'ममदानी ने अपनी प्रगतिशील विचारधारा और कोई नया चेहरा ढूंढ रहे वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश के चलते राष्ट्रीय स्तर पर भारी ध्यान खींचा. लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में, उन्होंने लोगों से कहा कि वो महंगाई कम करेंगे जिससे लोगों का ध्यान उनपर और गया. अगर ममदानी अपने वादों पर खरे उतरते हैं, तो यह न्यूयॉर्क सिटी को उन अमेरिकी शहरों के लिए एक आदर्श मॉडल (ब्लूप्रिंट) बना सकता है जहां जीवन-यापन की लागत तेजी से बढ़ी है.'

अमेरिकी मीडिया लिखता है कि लेकिन अगर वो असफल होते हैं, तो 2028 के राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव से पहले उन्हें प्रगतिशील नेताओं के खिलाफ एक चेतावनी के उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है.

न्यूयॉर्क पोस्ट

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने ममदानी की जीत पर विस्तृत कवरेज की है. पोस्ट ने अपनी कवर पेज पर जीत के बाद ममदानी की फोटो लगाते हुए हेडिंग दी है- 'On your Marx, get set, Zo!'. न्यूयॉर्क पोस्ट ने यह हेडिंग ट्रंप के उस तंज के संदर्भ में दिया है जिसमें उन्होंने ममदानी को कम्यूनिस्ट कहा था.

अमेरिकी अखबार ने लिखा, 'लेफ्ट-विंग के बैकबेंचर राज्य विधानसभा के मेंबर जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने राजनीति के दिग्गज एंड्रयू कुओमो और कर्टिस स्लिवा को करारा सबक सिखा दिया. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस युवा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ने शहर में बढ़ती महंगाई पर लगातार ध्यान केंद्रित करके अपनी लोकप्रियता बनाए रखी, भले ही आलोचकों ने उनके टैक्स बढ़ाने और खर्च बढ़ाने के प्रस्तावों पर असहमति जताई थी. उनका संदेश जीत गया.'

Advertisement

द न्यूयॉर्क टाइम्स

अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ममदानी की जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए इसकी व्यापक कवरेज की है. अखबार ने लिखा कि इस बार मेयर की रेस बेहद मुश्किल थी जिसे उन्होंने अपने दम पर जीतकर दिखाया.

अखबार ने एक लेख में ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क सिटी के मुसलमानों की भी राय शामिल की है. अखबार ने खबर को हेडिंग दी है- ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क के मुसलमानों में खुशी की लहर, बोले, 'अपना टाइम आ गया है.'

अखबार ने लिखा कि ममदानी की जीत शहर के मुसलमानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

द वाशिंगटन पोस्ट

प्रमुख अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ममदानी जीत गए हैं लेकिन उनके सामने मुश्किलें भी बड़ी हैं.

अखबार ने अपने एक लेख में लिखा, 'डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और राज्य विधानसभा सदस्य जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का अगला मेयर चुना गया है. उन्होंने ऐसा इलेक्शन कैंपेन चलाया जिसने नए और असंतुष्ट मतदाताओं को जोड़ते हुए शहर के वोटर्स में विस्तार किया.'

अखबार ने लिखा कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने जा रहे ममदानी एक ऐसे शहर में पले-बढ़े जिसे प्रवासियों ने बनाया और जहां के बहुत से लोग ट्रंप प्रशासन की कठोर प्रवर्तन नीतियों का सख्त विरोध करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement