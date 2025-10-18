'हमें ट्रंप पर भरोसा, वे यूक्रेन युद्ध खत्म...', अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक सार्थक रही. जिसमें दोनों नेताओं ने सुरक्षा गारंटियों पर चर्चा की. ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें भरोसा है कि ट्रंप इस युद्ध (रूस-यूक्रेन जंग) को समाप्त करना चाहते हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत के बाद उन्होंने यूरोपीय नेताओं से बात की और व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा कि उन्हें भरोसा है कि ट्रंप युद्ध को समाप्त करने में मदद करने को तैयार हैं.

लंबी दूरी की मिसाइलों पर ट्रंप का रुख



ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की मांग पर लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें देने से इंकार नहीं किया, लेकिन वे हंगरी में कुछ हफ्तों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली बैठक को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प को लेकर उत्साहित नहीं दिखे.

'हत्या रोकें और समझौता करें'



ज़ेलेंस्की के साथ दो घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों से हत्या रोकने और समझौता करने का आह्वान किया.

टॉमहॉक मिसाइल पर क्या बोले जेलेंस्की

वहीं, बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह लंबी दूरी की मिसाइलों पर चर्चा नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि अमेरिका विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वे यह हथियार प्राप्त कर पाएंगे या नहीं.

पुतिन भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं: ट्रंप

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अब बस उन्हें थोड़ा एक-दूसरे से बनानी होगी. दरअसल, ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वे जल्द ही पुतिन से मिलेंगे. यह घोषणा उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के साथ दो घंटे से अधिक की फोन बातचीत के बाद की, जिसे उन्होंने सार्थक बताया.

