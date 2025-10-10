scorecardresearch
 

Feedback

World Suicide Prevention Day: बेटे की मौत के 5 दिन बाद पत‍ि... मह‍िला की आपबीती सुन रो पड़े प्र‍िंस विल‍ियम

World Suicide Prevention Day: कुछ कहानियां सुनने पर दिल थम सा जाता है…विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रिंस विलियम रियान मैनिंग्स की ऐसी ही दर्दनाक कहानी सुनकर भावुक हो उठे. साल 2012 में रियान का एक साल का बेटा अचानक दुनिया छोड़ गया और पांच दिन बाद उनके पति पॉल ने खुद को खो दिया. इस दर्दभरी कहानी ने ये याद दिलाया कि आत्महत्या पर खुलकर बात करना और मदद मांगना कितना जरूरी है.

Advertisement
X
रियान की कहानी सुनते हुए भावुक हुए प्र‍िंस (Photo:X)
रियान की कहानी सुनते हुए भावुक हुए प्र‍िंस (Photo:X)

कल्पना कीजिए, एक मां का दिल जिसने अपने एक साल के मासूम बेटे को अचानक खो दिया हो. फिर महज पांच दिन बाद दर्द में डूबे पति ने सुसाइड कर लिया हो. ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं बल्कि रेयान मैनिंग्स की असल जिंदगी की दर्दनाक हकीकत है. साल 2012 की उस काली रात ने उनकी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन आज वे अपनी कहानी साझा कर रही हैं ताकि कोई और इस दर्द से न गुजरे. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रिंस विलियम की आंखों में आए आंसू भी इस कहानी की गहराई बयां करते हैं. 

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने एक भावुक वीडियो जारी किया है जिसमें वे एक महिला की दर्दनाक कहानी सुनते नजर आ रहे हैं. वेल्स की इस महिला रेयान मैनिंग्स ने अपने एक साल के बेटे की मौत के ठीक पांच दिन बाद पति की आत्महत्या की दुखद घटना साझा की. वीडियो में प्रिंस विलियम इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए.

रेयान मैनिंग्स ने बताया कि साल 2012 में उनके बेटे जॉर्ज की अचानक मौत हो गई थी जो एक दौरे के कारण हुई. इसके महज पांच दिन बाद उनके पति पॉल ने आत्महत्या कर ली. रेयान ने कहा कि मैं खुद से हर दिन पूछती हूं कि पॉल ने मुझसे बात क्यों नहीं की? हम साथ में कितना खुश थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि सुसाइड को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके बारे में खुलकर बात करना. ये किसी के भी साथ हो सकता है. हमें अपने करीबियों और दोस्तों से जल्दी बात करनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal
बिग बॉस में तान्या मित्तल की अमीरी का बखान... फेक रिच सिंड्रोम है या 'चालाकी'?  
मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता के लिए आईआईटी कानपुर में विशेष सेशन्स आयोजित हो रहे हैं. (फोटो-ITG)
तनाव में है हर 5 से 3 बच्चे... भारत के स्टूडेंट्स पर हुई ये रिसर्च हैरान कर देने वाली है! 
WHO के मुताबिक, पुरुषों में 45 साल की उम्र से पहले मौत की बड़ी वजह आत्महत्या है. (Photo- Pexels)
क्यों महिलाएं अधिक डिप्रेशन में, लेकिन पुरुषों में खुदकुशी की दर दोगुनी? 
महिला को चेक करती डॉक्टर (AI Image)
क्या डाउन सिंड्रोम का पता चलने पर अबॉर्शन की इजाजत है? जान‍िए-इससे जुड़ा कानून 
pain during periods
क्या वाकई कुछ लड़कियों को पीरियड क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं? रिसर्च में सामने आई एकदम अलग सच्चाई  
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement