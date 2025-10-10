कल्पना कीजिए, एक मां का दिल जिसने अपने एक साल के मासूम बेटे को अचानक खो दिया हो. फिर महज पांच दिन बाद दर्द में डूबे पति ने सुसाइड कर लिया हो. ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं बल्कि रेयान मैनिंग्स की असल जिंदगी की दर्दनाक हकीकत है. साल 2012 की उस काली रात ने उनकी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन आज वे अपनी कहानी साझा कर रही हैं ताकि कोई और इस दर्द से न गुजरे. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रिंस विलियम की आंखों में आए आंसू भी इस कहानी की गहराई बयां करते हैं.

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने एक भावुक वीडियो जारी किया है जिसमें वे एक महिला की दर्दनाक कहानी सुनते नजर आ रहे हैं. वेल्स की इस महिला रेयान मैनिंग्स ने अपने एक साल के बेटे की मौत के ठीक पांच दिन बाद पति की आत्महत्या की दुखद घटना साझा की. वीडियो में प्रिंस विलियम इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए.

TW: Suicide and the death of a child.



In 2012, Rhian's one-year-old son died suddenly. Five days later, her husband Paul tragically took his own life.



Talking about suicide is essential to prevent it. Thank you to Rhian and her family for sharing their story.



▶️ Watch the full… pic.twitter.com/U2fYYG1y3e — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2025

रेयान मैनिंग्स ने बताया कि साल 2012 में उनके बेटे जॉर्ज की अचानक मौत हो गई थी जो एक दौरे के कारण हुई. इसके महज पांच दिन बाद उनके पति पॉल ने आत्महत्या कर ली. रेयान ने कहा कि मैं खुद से हर दिन पूछती हूं कि पॉल ने मुझसे बात क्यों नहीं की? हम साथ में कितना खुश थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि सुसाइड को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके बारे में खुलकर बात करना. ये किसी के भी साथ हो सकता है. हमें अपने करीबियों और दोस्तों से जल्दी बात करनी चाहिए.

