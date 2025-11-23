'3 बच्चों की मां...', वेडिंग रिंग के बिना देखे जाने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा ने तोड़ी चुप्पी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस उस समय सुर्खियों में आ गईं, जब सोशल मीडिया पर उनकी बिना वेडिंग रिंग वाली तस्वीरें वायरल हो गईं. सोशल मीडिया पर तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उषा वेंस ने प्रतिक्रिया दी है. दरअसल, 19 नवंबर को नॉर्थ कैरोलाइना स्थित कैंप लेज्यून के दौरे पर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ पहुंचीं उषा वेंस की कई क्लोज-अप तस्वीरें सामने आईं, जिनमें उनकी उंगली पर शादी की अंगूठी नहीं दिख रही थी. बस यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया.

कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव की पुष्टि बताना शुरू कर दिया, तो कुछ ने मजाक में कहा कि शायद उपराष्ट्रपति को अब सोफे पर रात गुजारनी पड़ेगी. इस बीच उषा के प्रवक्ता ने सफाई दी है. पीपल मैगजीन से बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि उषा तीन बच्चों की मां हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर अपनी रिंग पहनना भूल जाती हैं. उन्होंने कहा, “वह दिनभर बर्तन धोती हैं, बच्चों को नहलाती हैं और कई बार रिंग पहनना भूल जाती हैं.”

बता दें कि वेंस दंपत्ति पिछले कुछ महीनों से लगातार पब्लिक स्क्रूटनी का सामना कर रहा है. इसकी एक वजह वह वीडियो रहा जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की पत्नी एरिका के साथ गले मिलते देखा गया था. यह घटना टर्निंग पॉइंट यूएसए के एक कार्यक्रम की है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं.

एरिका ने पिछले महीने मिसिसिपी विश्वविद्यालय में जेडी का परिचय कराते हुए कहा था कि उन्हें उपराष्ट्रपति में अपने दिवंगत पति की कुछ समानताएं दिखाई देती हैं. उन्होंने कहा, “कोई भी मेरे पति की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस में मेरे पति जैसी कुछ बातें दिखती हैं. और मैं खुश हूं कि आज मैं उन्हें यहां पेश कर रही हूं.”

उधर, जेडी वेंस ने पिछले महीने ही टर्निंग पॉइंट USA के मंच से एक और चर्चा छेड़ दी थी. उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो कि हिंदू हैं, कभी न कभी कैथोलिक धर्म अपना लें. उन्होंने कहा था, “मैं ईसाई गॉस्पेल में विश्वास करता हूं और उम्मीद है कि कभी मेरी पत्नी भी इसी दिशा में आएंगी.”

गौरतलब है कि उषा और जेडी वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी. 2014 में दोनों ने शादी की और अब उनके तीन बच्चे हैं. उनके नाम ईवान (8), विवेक (5) और मीराबेल (3) है.

---- समाप्त ----