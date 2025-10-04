फाइट, फाइट, फाइट... 2026 में ट्रंप की फोटो वाला 1 डॉलर का सिक्का जारी करने की तैयारी में अमेरिका

अमेरिकी वित्त मंत्रालय 2026 में अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला 1 डॉलर का सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है. मंत्रालय ने यह जानकारी शुक्रवार को दी. संभावित डिजाइन की तस्वीरों में एक तरफ ट्रंप को मुट्ठी उठाए हुए दिखाया गया है, जिसके साथ लिखा है 'fight, fight, fight'. यह वही नारा है जो उन्होंने पिछले साल हत्या के प्रयास से बचने के तुरंत बाद कहा था.

सिक्के का फाइनल डिजाइन तय होना अभी बाकी

सिक्के के दूसरी तरफ ट्रंप की प्रोफाइल फोटो है, जिसके ऊपर 'liberty' और नीचे '1776-2026' लिखा हुआ है. यह तस्वीरें वित्त सचिव ब्रैंडन बीच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं. वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान में कहा, 'हालांकि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के लिए अंतिम 1 डॉलर सिक्के का डिजाइन अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह पहला ड्राफ्ट हमारे देश और लोकतंत्र की उस स्थायी भावना को अच्छी तरह दर्शाता है, जो बड़े से बड़े संकटों के सामने भी कायम रहती है.'

शटडाउन के चलते अटके हैं कई काम

ब्रैंडन बीच ने कहा कि सरकार का शटडाउन खत्म होने के बाद इस पर और जानकारी साझा की जाएगी. फिलहाल नए खर्च बिल पर सांसदों के बीच सहमति न बनने की वजह से कई संघीय कार्य बंद पड़े हैं. साल 2020 में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत वित्त मंत्री को 2026 में 'अमेरिकी सेमिक्विन्सेंटेनियल' (U.S. Semiquincentennial) से जुड़े प्रतीकों वाले 1 डॉलर के सिक्के ढालने की अनुमति दी गई.

200 साल पूरे करने पर भी जारी किया गया था सिक्का

इससे पहले 1976 में जब अमेरिका ने स्वतंत्रता के 200 साल पूरे किए थे, तो वित्त मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की थी. उस वक्त 1 डॉलर के सिक्के के लिए एक मूर्तिकला छात्र की डिजाइन चुनी गई थी, जिसमें अमेरिका की स्वतंत्रता के प्रतीक 'लिबर्टी बेल' और चांद को दिखाया गया था. सिक्के के दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइज़नहावर की तस्वीर थी. वह 1969 में निधन के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिनकी तस्वीर 1971 में 1 डॉलर के सिक्के पर छपी थी.

शुक्रवार को जब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट से पूछा गया कि क्या ट्रंप ने यह ड्राफ्ट डिजाइन देखा है, तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे देखा है या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें यह बहुत पसंद आएगा.'

