बाइडेन सरकार ने जिन-जिन को दिए ग्रीन कार्ड, उनकी होगी जांच... गोलीकांड के बाद ट्रंप के रडार पर ये 19 देश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में मंजूर किए गए शरणार्थी मामलों और 19 देशों के नागरिकों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है. यह कदम वॉशिंगटन डी.सी. में दो नेशनल गार्ड सदस्यों पर हुई शूटिंग के बाद लिया गया, जिसमें 2021 में अमेरिका आए अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकानवाल का नाम जुड़ा है.

ट्रंप ने बाइडेन कार्यकाल में मंजूर किए गए शरणार्थी मामलों की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है. (File Photo: ITG)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में मंजूर किए गए शरणार्थी मामलों और 19 देशों के नागरिकों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है. यह जानकारी अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारियों ने गुरुवार को दी.

वॉशिंगटन में शूटिंग के बाद लिया गया फैसला

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो स्क्रीनिंग मानकों को और कड़ा करती है. यह फैसला वॉशिंगटन डी.सी. में दो नेशनल गार्ड के सदस्यों पर शूटिंग के बाद लिया गया, जिसमें एक अफगान नागरिक शामिल था, जो 2021 में अमेरिका आया था.

USCIS के निदेशक जोसफ एडलो ने कहा कि नई नीति के तहत अधिकारी आवेदक के मूल देश को अहम नकारात्मक कारक मान सकते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि हर विदेशी का अधिकतम स्तर पर वैरिफिकेशन और जांच हो. अमेरिकियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.'

रडार पर ये 19 देश

अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित 19 देश वे हैं जो जून में जारी राष्ट्रपति उद्घोषणा में पूर्ण या आंशिक प्रवेश प्रतिबंध में शामिल थे: अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला.

एडलो ने कहा कि यह नई गाइडलाइन सीधे तौर पर हाल ही की भयावह घटनाओं के जवाब में जारी की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन ने चार साल तक बेसिक वैरिफिकेशन और स्क्रीनिंग मानकों को कमजोर किया और हाई रिस्क वाले देशों से तेजी से पुनर्वास को प्राथमिकता दी.

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था शूटर

व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाला 29 साल का अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकानवाल, 2021 में 'Operation Allies Welcome' कार्यक्रम के तहत अमेरिका आया था. यह कार्यक्रम बाइडेन प्रशासन के तहत अफगानिस्तान से हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने और पुनर्वास देने के लिए चलाया गया था.

