scorecardresearch
 

Feedback

क्या टैरिफ पर कोर्ट में फंस गए ट्रंप... अदालती सवालों में उलझे, दुनिया को राहत का इंतजार

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर जोरदार बहस हुई, जहां जजों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए. मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या 1977 का आपातकालीन कानून ट्रंप को इतने व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है या उन्होंने कांग्रेस की सीमाओं का उल्लंघन किया है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट में ढाई घंटे चली सुनवाई में कंजरवेटिव और लिबरल दोनों जजों ने कड़े सवाल किए. (File Photo: AP)
सुप्रीम कोर्ट में ढाई घंटे चली सुनवाई में कंजरवेटिव और लिबरल दोनों जजों ने कड़े सवाल किए. (File Photo: AP)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वैधता पर सवाल उठाते हुए इस मामले में संदेह जताया, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. यह मामला ट्रंप की पावर का एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के कंजरवेटिव और लिबरल दोनों ही जजों ने ट्रंप प्रशासन के वकील से यह सवाल किया कि क्या 1977 का आपातकालीन कानून, जो राष्ट्रीय आपात स्थिति के समय के लिए बनाया गया था, ट्रंप को यह अधिकार देता है कि वे इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगा सकें, या उन्होंने कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है.

कोर्ट में कंजरवेटिव जजों का बहुमत

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee addressing SIR protest march
बंगाल में SIR का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दिलचस्‍प 'यू-टर्न' 
DMKs claim: Millions will be deprived of their voting rights
SIR पर SC में चुनौती, विपक्ष बोला- 'लाखों लोग होंगे मताधिकार से वंचित' 
Supreme Court
कल से 12 राज्यों में शुरू होगा SIR, DMK ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 
पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने की मांग
जब शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मुझे भी तेलंगाना हाईकोर्ट का जज बनाओ 
पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने की मांग
'नेपाल में बैन के बाद क्या हुआ देखा आपने?' सुनवाई के दौरान SC ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल 

हालांकि, कुछ कंजरवेटिव जजों ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को विदेशों से जुड़े मामलों में स्वाभाविक रूप से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं. इससे संकेत मिलता है कि कोर्ट का फैसला इस मामले में तीखे मतभेदों के साथ विभाजित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट में इस समय 6-3 का कंजरवेटिव बहुमत है.

ढाई घंटे चली सुनवाई

लगभग ढाई घंटे चली सुनवाई में जजों ने ट्रंप प्रशासन की उन अपीलों पर विचार किया, जिनमें निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी गई थी. निचली अदालतों ने कहा था कि ट्रंप की ओर से इस कानून का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाना उनके अधिकार से परे है. इन टैरिफ से प्रभावित कंपनियों और 12 अमेरिकी राज्यों (ज्यादातर डेमोक्रेटिक) ने इस फैसले को चुनौती दी थी.

Advertisement

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉअर से कहा, 'टैरिफ तो अमेरिकियों पर टैक्स लगाने जैसा है, और टैक्स लगाने का अधिकार हमेशा से कांग्रेस का मुख्य अधिकार रहा है.' अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है. 

टैरिफ के खिलाफ फैसला देगा बड़ा झटका

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला है कि वह उनके टैरिफ को कायम रखे, जिन्हें वह आर्थिक और विदेशी नीति का अहम हथियार मानते हैं. अगर कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया तो यह उनके लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब तक कोर्ट ने कई मामलों में उनके सख्त कदमों को मंजूरी दी है, जैसे आव्रजन पर रोक, अधिकारियों की बर्खास्तगी, और ट्रांसजेंडर सैनिकों पर प्रतिबंध.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement