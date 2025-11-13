खत्म हो रहा US शटडाउन, सीनेट में सांसदों ने पक्ष में किया मतदान

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से लागू शटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सांसदों ने शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट कर दिया है, अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के साइन का इंतजार है. अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे सरकारी बंद को खत्म करने के लिए एक विधेयक को बुधवार को कांग्रेस ने मंजूरी दी. हाउस ऑफ रीप्रजेंटेटिव ने बाधित खाद्य सहायता को फिर से शुरू करने, लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन देने और ठप पड़ी हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए मतदान किया.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन-नियंत्रित सदन ने इस पैकेज को 222-209 के मतों से पारित कर दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन ने सदन के डेमोक्रेट्स के कड़े विरोध के बावजूद उनकी पार्टी को एकजुट रखा. डेमोक्रेट्स इस बात से नाराज़ हैं कि उनके सीनेट सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया लंबा गतिरोध संघीय स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक समझौते को हासिल करने में फेल रहा.
यह विधेयक सीनेट में पहले ही पारित हो चुका है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप बुधवार को इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना देंगे, जिससे शटडाउन खत्म हो जाएगा. इससे 30 जनवरी तक फंडिंग जारी रहेगी, जिससे संघीय सरकार अपने 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में हर साल करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ने की राह पर है.
'मैंने सचमुच सोचा था...'
एरिज़ोना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डेविड श्वेइकर्ट ने शटडाउन से निपटने में कांग्रेस के तरीक़े की तुलना 1990 के दशक के एक लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम के हादसों से की. उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने अभी-अभी सीनफील्ड का कोई एपिसोड देखा हो. हमने सिर्फ़ 40 दिन बिताए हैं और मुझे अभी भी नहीं पता कि कहानी क्या थी. मैंने सचमुच सोचा था कि ये 48 घंटे जैसे होंगे. लोगों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा, उन्हें गुस्सा करने का एक पल मिलेगा और हम फिर से काम पर लग जाएंगे."
हेल्थकेयर पर कोई वादा नहीं...
यह वोटिंग डेमोक्रेट्स द्वारा कई हाई-प्रोफाइल चुनावों में जीत हासिल करने के आठ दिन बाद हुआ है. पार्टी के कई लोगों का मानना था कि इससे स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के विस्तार की उनकी संभावनाएं मज़बूत होंगी, जो साल के अंत में खत्म होने वाली है. हालांकि, इस समझौते के तहत दिसंबर में सीनेट में इन सब्सिडी पर मतदान होना तय है, लेकिन स्पीकर माइक जॉनसन ने सदन में ऐसा कोई वादा नहीं किया है.
पिछले हफ्ते न्यू जर्सी की गवर्नर चुनी गईं डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि मिकी शेरिल ने अगले हफ़्ते कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने से पहले अमेरिकी सदन में अपनी आखिरी स्पीच में इस फंडिंग बिल का विरोध किया और अपने सहयोगियों को ट्रंप प्रशासन के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया.
शटडाउन से क्या मिला?
आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद, ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली है. बुधवार को जारी रॉयटर्स/इप्सोस सर्वे में पाया गया कि 50% अमेरिकियों ने शटडाउन के लिए रिपब्लिकन को दोषी ठहराया, जबकि 47% ने डेमोक्रेट्स को.
यह वोटिंग रिपब्लिकन-नियंत्रित सदन के बीच सितंबर के बाद से सत्र के पहले दिन हुआ, जो डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए एक लंबा अवकाश था. सदन की वापसी ने दिवंगत दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित सभी अवर्गीकृत रिकॉर्ड जारी करने के लिए मतदान की घड़ी भी तय कर दी है, जिसका जॉनसन और ट्रम्प अब तक विरोध करते रहे हैं.