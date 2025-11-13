scorecardresearch
 

Feedback

खत्म हो रहा US शटडाउन, सीनेट में सांसदों ने पक्ष में किया मतदान

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से लागू शटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है. अमेरिकी सांसदों ने शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट कर दिया है, अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के साइन का इंतजार है.

Advertisement
X
शटडाउन खत्म करने के लिए पेश किए गए समझौते को मंजूरी (Photo: Reuters)
शटडाउन खत्म करने के लिए पेश किए गए समझौते को मंजूरी (Photo: Reuters)

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से लागू शटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सांसदों ने शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट कर दिया है, अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के साइन का इंतजार है. अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे सरकारी बंद को खत्म करने के लिए एक विधेयक को बुधवार को कांग्रेस ने मंजूरी दी. हाउस ऑफ रीप्रजेंटेटिव ने बाधित खाद्य सहायता को फिर से शुरू करने, लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन देने और ठप पड़ी हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए मतदान किया.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन-नियंत्रित सदन ने इस पैकेज को 222-209 के मतों से पारित कर दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन ने सदन के डेमोक्रेट्स के कड़े विरोध के बावजूद उनकी पार्टी को एकजुट रखा. डेमोक्रेट्स इस बात से नाराज़ हैं कि उनके सीनेट सहयोगियों द्वारा शुरू किया गया लंबा गतिरोध संघीय स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक समझौते को हासिल करने में फेल रहा. 

यह विधेयक सीनेट में पहले ही पारित हो चुका है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप बुधवार को इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना देंगे, जिससे शटडाउन खत्म हो जाएगा. इससे 30 जनवरी तक फंडिंग जारी रहेगी, जिससे संघीय सरकार अपने 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में हर साल करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ने की राह पर है.

सम्बंधित ख़बरें

Democratic Party Leader Senator John Thune and US President Donald Trump
40 दिन से जारी अमेरिकी शटडाउन का होगा The End, ट्रंप की विपक्षी सांसदों के साथ बनी सहमति 
Aviation analytics firm Cirium estimates up to 1,800 flights, carrying around 268,000 passengers, could be affected each day.
अमेरिका में शटडाउन से हवाई यात्रा प्रभावित, न्यूयॉर्क-शिकागो समेत 40 एयरपोर्ट्स पर 10% फ्लाइट होंगी कम 
Shutdown causes major disruption affecting 32 million passengers
US में शटडाउन से हवाई सेवा चरमराई, 32 लाख यात्री फंसे 
Shutdown causes major disruption affecting 32 million passengers
US में शटडाउन से हवाई सेवा चरमराई, 32 लाख यात्री फंसे 
US Secretary of State Marco Rubio
'भारत को मदद की जरूरत नहीं, वह खुद सक्षम है', दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर बोले रुबियो 

'मैंने सचमुच सोचा था...'

Advertisement

एरिज़ोना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डेविड श्वेइकर्ट ने शटडाउन से निपटने में कांग्रेस के तरीक़े की तुलना 1990 के दशक के एक लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम के हादसों से की. उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने अभी-अभी सीनफील्ड का कोई एपिसोड देखा हो. हमने सिर्फ़ 40 दिन बिताए हैं और मुझे अभी भी नहीं पता कि कहानी क्या थी. मैंने सचमुच सोचा था कि ये 48 घंटे जैसे होंगे. लोगों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिलेगा, उन्हें गुस्सा करने का एक पल मिलेगा और हम फिर से काम पर लग जाएंगे."

हेल्थकेयर पर कोई वादा नहीं...

यह वोटिंग डेमोक्रेट्स द्वारा कई हाई-प्रोफाइल चुनावों में जीत हासिल करने के आठ दिन बाद हुआ है. पार्टी के कई लोगों का मानना ​​था कि इससे स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के विस्तार की उनकी संभावनाएं मज़बूत होंगी, जो साल के अंत में खत्म होने वाली है. हालांकि, इस समझौते के तहत दिसंबर में सीनेट में इन सब्सिडी पर मतदान होना तय है, लेकिन स्पीकर माइक जॉनसन ने सदन में ऐसा कोई वादा नहीं किया है.

पिछले हफ्ते न्यू जर्सी की गवर्नर चुनी गईं डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि मिकी शेरिल ने अगले हफ़्ते कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने से पहले अमेरिकी सदन में अपनी आखिरी स्पीच में इस फंडिंग बिल का विरोध किया और अपने सहयोगियों को ट्रंप प्रशासन के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका में सरकारी शटडाउन से ठप फ्लाइट सर्विस, 10 हजार से ज्यादा विमानों की उड़ान में देरी

शटडाउन से क्या मिला?

आरोप-प्रत्यारोप के बावजूद, ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली है. बुधवार को जारी रॉयटर्स/इप्सोस सर्वे में पाया गया कि 50% अमेरिकियों ने शटडाउन के लिए रिपब्लिकन को दोषी ठहराया, जबकि 47% ने डेमोक्रेट्स को.

यह वोटिंग रिपब्लिकन-नियंत्रित सदन के बीच सितंबर के बाद से सत्र के पहले दिन हुआ, जो डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाने के लिए एक लंबा अवकाश था. सदन की वापसी ने दिवंगत दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित सभी अवर्गीकृत रिकॉर्ड जारी करने के लिए मतदान की घड़ी भी तय कर दी है, जिसका जॉनसन और ट्रम्प अब तक विरोध करते रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement