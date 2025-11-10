scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका में सरकारी शटडाउन से ठप फ्लाइट सर्विस, 10 हजार से ज्यादा विमानों की उड़ान में देरी

अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के चलते रविवार को हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई. देशभर में 2,700 से अधिक उड़ानें रद्द और 10,000 से ज्यादा में देरी हुई. एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की अनुपस्थिति और सरकारी आदेशों के कारण डेल्टा एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनियां भी प्रभावित हुईं. इस बीच, सीनेट ने सरकार को फिर से चालू करने के लिए सहमति बना ली है.

Advertisement
X
अमेरिका में 40 दिनों से सरकारी कामकाज ठप है. (Image: Reuters)
अमेरिका में 40 दिनों से सरकारी कामकाज ठप है. (Image: Reuters)

अमेरिका में 40 दिन लंबे सरकारी शटडाउन का असर अब देश की हवाई सेवाओं पर साफ दिखने लगा है. रविवार को एयरलाइंस ने 2,700 से अधिक उड़ानें रद्द कीं और 10,000 से ज्यादा में देरी हुई. यह अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान है जब से सरकारी शटडाउन शुरू हुआ था. एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की अनुपस्थिति और सरकारी निर्देशों के चलते कई बड़े हवाईअड्डों पर यात्री घंटों तक फंसे रहे.

डेल्टा एयरलाइंस इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, जिसने रविवार को अपने मुख्य विमानों की लगभग 52 प्रतिशत उड़ानें या तो रद्द कीं या विलंबित कीं. इसके अलावा यूनाइटेड, अमेरिकन एयरलाइंस और साउथवेस्ट जैसी कंपनियां भी भारी प्रभावित हुईं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में जल्द खत्म होगा गवर्नमेंट शटडाउन! सीनेट में वोटिंग से पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने दिए संकेत

सम्बंधित ख़बरें

Trump: हर अमेरिकी को मिलेगा $2,000 Tariff Dividend 
अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण हजारों फ्लाइट्स रद्द, देखें US Top-10 
Donald Trump to welcome Ahmad Al Shara to Washington for historic meeting
ट्रंप आज करेंगे सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की मेजबानी, कभी US के टेररिस्ट लिस्ट में था नाम 
Democratic Party Leader Senator John Thune and US President Donald Trump
40 दिन से जारी अमेरिकी शटडाउन का होगा The End, ट्रंप की विपक्षी सांसदों के साथ बनी सहमति 
Trump Secret Nuclear Weapon: AGM-181 LRSO Missile 

सरकारी शटडाउन के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कई कर्मचारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम पर नहीं आ रहे हैं. इससे उड़ानों का संचालन बाधित हो रहा है और देशभर के हवाईअड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल है.

30 जनवरी तक के लिए मिलेंगे फंड्स

इस बीच, अमेरिकी सीनेट ने रविवार को एक प्रस्ताव पर प्रगति की है, जिसका उद्देश्य सरकार को दोबारा चालू करना और शटडाउन को समाप्त करना है. सीनेट ने एक हाउस-पास्ड बिल को आगे बढ़ाया है, जिसमें सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग देने और तीन पूर्ण-वर्षीय विनियोजन विधेयकों को शामिल करने का प्रस्ताव है.

Advertisement

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति

अगर सीनेट इस संशोधित बिल को पारित करती है, तो इसे प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी की आवश्यकता होगी. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच हुई सहमति के तहत दिसंबर में 'अफोर्डेबल केयर एक्ट' के तहत सब्सिडी बढ़ाने पर वोटिंग होगी - यह डेमोक्रेट्स की प्रमुख मांगों में से एक रही है.

यह भी पढ़ें: ईरान के पास 10000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका तक पहुंच... अब क्या करेंगे ट्रंप?

सीनेट विनियोग समिति की अध्यक्ष सुसान कॉलिन्स ने कहा, "सभी फेडरल कर्मचारियों, जिनमें सेना, कोस्ट गार्ड, कैपिटल पुलिस, बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शामिल हैं, को उनके बकाया वेतन दिए जाएंगे."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement