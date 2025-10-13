‘गाजा में युद्ध खत्म...’, मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए ट्रंप, इजरायल-हमास में कराएंगे समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार देर रात इजरायल और मिस्र की यात्रा के लिए रवाना हुए. ट्रंप मिस्र में गाजा शांति समझौते के हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां युद्धविराम और बंदियों की रिहाई का जश्न मनाया जाएगा. इसके साथ ही ट्रंप मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी के साथ गाजा शांति शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे.

यह समझौता दो साल से जारी इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे पहले वह इजरायल जाएंगे.

हल्की बारिश के बीच मध्य पूर्व के लिए रवाना होते हुए ट्रंप ने इसे एक बहुत ही खास पल करार दिया. ट्रंप के साथ अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ भी इस दौरे पर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि गाजा युद्धविराम और बंदियों की रिहाई समझौते ने युद्ध को खत्म कर दिया है.

युद्ध खत्म हो गया है: ट्रंप

एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, “यह एक बहुत ही विशेष समय होगा. हर कोई इस पल को लेकर उत्साहित है.”

ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे आश्वस्त हैं कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष समाप्त हो गया है, तो उन्होंने कहा, “युद्ध खत्म हो गया है.”

ट्रंप ने अपनी यात्रा के महत्व पर कहा, “यह एक विशेष आयोजन है. आमतौर पर, अगर किसी एक पक्ष को खुशी होती है तो दूसरा खुश नहीं होता. यह पहली बार है कि हर कोई हैरान और रोमांचित है और इसमें शामिल होना सम्मान की बात है. हम अद्भुत समय बिताने वाले हैं और यह ऐसा पल होगा जो पहले कभी नहीं हुआ.”

उन्होंने कहा, "हर कोई खुश है, चाहे वह यहूदी हों, मुसलमान हों या अरब देश. हम इजरायल के बाद मिस्र जा रहे हैं और हम बहुत शक्तिशाली और बड़े देशों और बहुत अमीर देशों के नेताओं से मिलेंगे और वे सभी इस समझौते में शामिल हैं."

गाजा के लिए सहायता पैकेज की घोषणा करेगा ब्रिटेन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी मिस्र की यात्रा पर हैं और गाजा पीस एग्रिमेंट सम्मेलन में शामिल होंगे. यहां वह गाजा में मानवीय मदद के लिए 20 मिलियन पाउंड की सहायता पैकेज की घोषणा करेंगे. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी. यह फंड गाजा में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दी जाएगी. इस सहायता को इस साल फिलिस्तीनी लोगों के लिए कुल 116 मिलियन पाउंड के व्यापक सहायता प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में पेश किया गया है.

2023 में हमास और इजरायल में छिड़ी जंग

7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में भारी जनहानि हुई है. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा घायल हैं. वहीं, शुरुआती हमास हमले में 1,100 से अधिक इजरायली और विदेशी नागरिकों की मौत हुई थी.

गाजा में दो साल से जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है. गाजा सिटी सहित बड़े हिस्से खंडहरों में बदल गए हैं और हजारों विस्थापित फिलिस्तीनी अब अपने उजड़े घरों में लौट रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा का पुनर्निर्माण कई पीढ़ियों तक चलेगा.

