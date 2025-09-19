'सादिक खान को मेरे स्वागत भोज में बिल्कुल मत बुलाना...', लंदन के दौरे पर क्यों भड़क गए ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान से पुरानी दुश्मनी है. दोनों ही एक-दूसरे पर तीखे हमले करते रहे हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान देखने को मिला. ट्रंप ने लंदन से वॉशिंगटन लौटते हुए कहा कि वह नहीं चाहते थे कि लंदन के मेयर सादिक खान विंडसर कैसल में राजा की तरफ से आयोजित स्टेट डिनर में शामिल हों. इससे पहले भी ट्रंप ने लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान को 'घटिया इंसान' बताया था.

'मैं उनकी मौजूदगी नहीं चाहता था'

अमेरिका वापस लौटते समय एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने सादिक खान को 'दुनिया के सबसे खराब मेयरों में से एक' बताया और कहा कि वह इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी मौजूदगी को लेकर साफ मना कर दिया था. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिक खान ने राजकीय भोज के लिए न्योता नहीं मांगा था और न ही उन्होंने इसकी उम्मीद की थी. मेयर के करीबी सूत्र ने कहा कि ट्रंप की राजनीति ने डर और बंटवारे के बीज बोए हैं.

ट्रंप का हालिया बयान सादिक खान के साथ चली आ रही उनकी पुरानी कड़वाहट को और बढ़ाने वाला है. ट्रंप ने 2019 में मेयर सादिक खान को 'पूरी तरह से विफल व्यक्ति' कहा था और सादिक ने उन पर दक्षिणपंथी राजनीति को भड़काने का आरोप लगाया था. साथ ही कहा था कि ट्रंप उनके मजहब और रंग की वजह से उनपर निशाना साधते हैं. ट्रंप ने लंदन के मेयर के शासन पर अपने पिछले हमलों को दोहराते हुए उन्हें इमिग्रेशन के मामले में 'डिजास्टर' बताया.

'दुनिया के सबसे खराब मेयर'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि लंदन के मेयर खान दुनिया के सबसे खराब मेयरों में से एक हैं, और हमारे यहां भी कुछ बुरे मेयर हैं.' ट्रंप ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है. लंदन में अपराध बहुत बढ़ गया है.' साथ ही कहा, 'मैंने कहा था कि वह वहां न रहें. वह वहां रहना चाहते थे और जैसा कि मैं समझता हूं, मैं उन्हें वहां नहीं चाहता था.'

राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'मैं उन्हें काफी वक्त से पसंद नहीं करता था. मुझे लंदन और ब्रिटेन पर गर्व है, मेरी मां का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, और जब मैं मेयर खान को खराब काम करते देखता हूं- चाकूबाजी और गंदगी फैलाते, तो यह पहले जैसा नहीं लगता. मैं उन्हें वहां नहीं चाहता था.' इसके जवाब में सादिक के एक करीबी सूत्र ने मेयर के काम के बारे में ट्रंप के आकलन को खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा, 'ट्रंप की राजनीति डर और बंटवारे की है. इसमें हमारी महान राजधानी को नीचा दिखाना भी शामिल है.' सादिक के करीबी सूत्र ने कहा, 'लंदन एक वैश्विक सफलता की कहानी है, यह प्रमुख अमेरिकी शहरों की तुलना में खुला, गतिशील और सुरक्षित है. शायद यही एक कारण है कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन को अपना घर बनाना पसंद कर रहे हैं.'

ट्रंप और सादिक के बीच लंबी अदावत

राष्ट्रपति ट्रंप और सादिख खान के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद 2015 से शुरू हुआ था, जब लेबर पार्टी के नेता सादिक ने ट्रंप के इस सुझाव की निंदा की थी कि मुसलमानों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए. एक साल बाद ट्रंप ने मेयर को आईक्यू टेस्ट कराने की चुनौती दी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2017 में लंदन ब्रिज आतंकी हमले से निपटने के मेयर के तरीके पर भी हमला किया. फिर 2019 में अमेरिकी नेता की पहली राजकीय यात्रा के दौरान, सादिक खान ने उनकी यात्रा के साथ एक विशाल 'ट्रंप बेबी' ब्लिंप उड़ाने की योजना को इजाजत दी थी.

जुलाई में, ट्रंप ने स्कॉटलैंड में ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर पर एक और हमला किया, जिसमें उन्होंने सादिक खान को 'घटिया इंसान' कहा, जिस पर प्रधानमंत्री ने बीच में दखल देते हुए कहा कि असल में वह मेरे दोस्त हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटेन की दूसरी राजकीय यात्रा धूमधाम और समारोह के साथ आयोजित की गई. हालांकि, इस यात्रा के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी संसद स्क्वायर में रैली के लिए जमा हुए. लेकिन राजकीय भोज से पहले विंडसर कैसल पर चार लोगों को विरोध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.

