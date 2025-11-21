scorecardresearch
 

Feedback

McDonald's ने भारतीय मूल के कर्मचारी के लिए बिछाया रेड-कार्पेट, हजारों डॉलर के साथ मिला अवार्ड

अमेरिका के मैसाचुसेट्स में मैकडॉनल्ड्स के भारतीय मूल के कर्मचारी बलबीर सिंह को 40 साल की सर्विस पर रेड-कार्पेट सम्मान और 40 हजार डॉलर का चेक मिला. 1980 के दशक में क्रू से शुरुआत कर वे मैनेजर बने और कंपनी के वर्क कल्चर में बड़ा योगदान दिया.

Advertisement
X
McDonald's ने भारतीय मूल के शख्स को 40 साल काम करने पर दिया सम्मान (Photo: Pexels)
McDonald's ने भारतीय मूल के शख्स को 40 साल काम करने पर दिया सम्मान (Photo: Pexels)

अमेरिका के मैसाचुसेट्स में मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) के एक भारतीय मूल के कर्मचारी बलबीर सिंह को फास्ट-फूड चेन के साथ चार दशक पूरे करने पर एक शानदार सम्मान मिला है. फ्रेंचाइजी मालिक ने रेड-कार्पेट इवेंट के दौरान 40,000 डॉलर का चेक दिया. इस सेलिब्रेशन में बलबीर सिंह को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अमेरिका आने के तुरंत बाद रेस्टोरेंट में अपना करियर शुरू किया था.

इस सेलिब्रेशन का आयोजन फ्रेंचाइजी मालिक लिंडसे वालिन ने किया था, जो पूरे इलाके में मैकडॉनल्ड्स के नौ आउटलेट चलाती हैं. उन्होंने बलबीर सिंह को बिजनेस में एक अहम शख्स बताया और कहा कि उनके चार दशकों के कमिटमेंट से पता चलता है कि उनके परिवार ने कंपनी को किन मूल्यों पर खड़ा किया है.

वालिन ने कहा कि बलबीर सिंह 1980 के दशक के बीच में रेस्टोरेंट से जुड़े थे और शुरू में किचन में काम करते थे. उन्होंने Daily Item से बात करते हुए कहा, "बलबीर ने 40 साल पहले, इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स आने के कुछ वक्त बाद ही मैकडॉनल्ड्स में अपना करियर शुरू किया था." वालिन ने याद किया कि बलबीर ने सबसे पहले उनके पिता बॉब किंग के अंडर काम किया था, जो फ्रैंचाइज़ के असली मालिक थे. उन्होंने आगे कहा कि मेरे पिता हमेशा से सिर्फ़ एक बिज़नेस नहीं, बल्कि परिवार जैसा वर्कप्लेस बनाना चाहते थे और मैं उस विरासत को आगे बढ़ाना अपनी ज़िम्मेदारी मानती थी.

सम्बंधित ख़बरें

Vladimir Putin On Mcdonalds
'अब रेड कार्पेट नहीं बिछेगा...', रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मैकडॉनल्ड्स को दो टूक  
McDonald's
अमेरिका: McDonald's बर्गर खाने के बाद E Coli संक्रमण, एक शख्स की मौत, दर्जनों बीमार 
Republican presidential Donald Trump works behind the counter during a visit to McDonalds in Pennsylvania.
McDonald's में कुक बने डोनाल्ड ट्रंप! लोगों को परोसे फ्राइज, देखें Video 
Republican presidential Donald Trump works behind the counter during a visit to McDonalds in Pennsylvania.
McDonald's में कुक बने डोनाल्ड ट्रंप! लोगों को परोसे फ्राइज, देखें Video 
निक्की हेली के बेटे ने अमेरिका में विदेशी स्टूडेंट्स को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: Social Media/Instagram)
'वो जासूस हो सकते हैं...', भारतीय मूल की निक्की हेली के बेटे ने कह दी इतनी बड़ी बात 
Advertisement

'मैंने सब कुछ करने की कोशिश की...'

कंपनी में भारतीय मूल के कर्मचारी बलबीर सिंह ने कहा, "मुझे याद है कि मैंने सबसे बेसिक रोल से शुरुआत की थी. मैंने सबसे पहले क्रू के तौर पर यहां काम शुरू किया था. मैंने किचन में काम किया और बैकग्राउंड में मदद की, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की." 

बलबीर वक्त के साथ मैनेजर के पदों पर पहुंचे और अब वालिन के नेटवर्क में कई रेस्टोरेंट देखते हैं. 

यह भी पढ़ें: McDonald's पहुंचे बिल क्लिंटन को जब नहीं पहचान सके कर्मचारी, Video हो रहा वायरल

लिंडसे वालिन ने आगे कहा कि बलबीर के काम ने कंपनी के वर्क कल्चर को बनाया है. बलबीर के बारे में एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वह यह है कि उन्होंने हमारी कंपनी के मोटो 'Why not?' को अपनाया है. कुछ नया क्यों न आज़माएं? क्यों न आगे बढ़ें? क्यों न बेहतर करने की कोशिश करें? उनके इस रवैये ने हमारी सफलता को बढ़ावा दिया है और हमारे कई कर्मचारियों के लिए दरवाज़े खोले हैं."

एनिवर्सरी इवेंट में बलबीर सिंह एक लिमोज़ीन में आए और अपने साथियों के द्वारा बिछाए गए रेड कार्पेट पर चले. उन्हें एक सर्विस अवॉर्ड, एक यादगार 'One in Eight' जैकेट और ऑर्गनाइज़ेशन के साथ उनके 40 साल पूरे होने पर 40 हज़ार का चेक दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement