scorecardresearch
 

Feedback

इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड से छेड़छाड़, भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान

अमेरिका के इंडियाना शहर में एक हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है. यह पिछले एक साल में चौथी बार है, जब किसी बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया है.

Advertisement
X
इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़ (Image: BAPS/X)
इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़ (Image: BAPS/X)

अमेरिका के इंडियाना शहर में एक हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई. ग्रीनवुड शहर में स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में मंगलवार को इस कृत्य को अंजाम दिया गया. सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इसे 'निंदनीय' बताया है. यह पिछले एक साल में चौथी बार है, जब बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया है. 

वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की गुजारिश की है. शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर सख्त रुख इख़्तियार किया है. 

दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "इंडियाना के ग्रीनवुड स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के साइनबोर्ड को अपवित्र करना निंदनीय है." 

सम्बंधित ख़बरें

मंदिर के बाहर से झंडा उखाड़ता हुए शख्स
ब्रिटेन: हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, भारत ने दर्ज कराया विरोध  
लोगों में आक्रोश.
सिकंदराबाद के मुथ्यालम्मा मंदिर में तोड़फोड़... तनाव को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा  
जयपुर के शिव मंदिर में तोड़फोड़
जयपुर के शिव मंदिर में तोड़फोड़, भगवान शिव की पांच मूर्तियां तोड़े जाने पर आक्रोशित हुए लोग 
Extremists vandalize the kali temple in Bangladesh Video and images surfaced News
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मंदिर में की तोड़फोड़ 
न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने नेतन्याहू पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
'नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं...', इजरायली प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे न्यूजीलैंड के PM  

Desecration of main signboard of the BAPS Swaminarayan Temple in Greenwood, Indiana is reprehensible. The Consulate is in touch with the community and has raised the matter with law enforcement authorities for prompt action. Today Consul General addressed a gathering of devotees…

दूतावास ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने उठाया है. वाणिज्य महावाणिज्य दूत ने ग्रीनवुड के मेयर सहित भक्तों और स्थानीय नेतृत्व को संबोधित करते हुए एकता और एकजुटता का आह्वान किया. 

मंदिर प्रशासन ने क्या कहा?

मंदिर प्रशासन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए घटना की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस 'घृणित कृत्य' के बाद हमारे समुदाय का संकल्प और ज्यादा मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि वे धार्मिक विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट हैं. इससे पहले मार्च में भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बीएपीएस मंदिर को अपवित्र किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement