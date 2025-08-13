इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड से छेड़छाड़, भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान

अमेरिका के इंडियाना शहर में एक हिंदू मंदिर के साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई. ग्रीनवुड शहर में स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में मंगलवार को इस कृत्य को अंजाम दिया गया. सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इसे 'निंदनीय' बताया है. यह पिछले एक साल में चौथी बार है, जब बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया है.

वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की गुजारिश की है. शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर सख्त रुख इख़्तियार किया है.

दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "इंडियाना के ग्रीनवुड स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के साइनबोर्ड को अपवित्र करना निंदनीय है."

Desecration of main signboard of the BAPS Swaminarayan Temple in Greenwood, Indiana is reprehensible. The Consulate is in touch with the community and has raised the matter with law enforcement authorities for prompt action. Today Consul General addressed a gathering of devotees…

— India in Chicago (@IndiainChicago) August 12, 2025 दूतावास ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने उठाया है. वाणिज्य महावाणिज्य दूत ने ग्रीनवुड के मेयर सहित भक्तों और स्थानीय नेतृत्व को संबोधित करते हुए एकता और एकजुटता का आह्वान किया.

मंदिर प्रशासन ने क्या कहा?

मंदिर प्रशासन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए घटना की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस 'घृणित कृत्य' के बाद हमारे समुदाय का संकल्प और ज्यादा मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि वे धार्मिक विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट हैं. इससे पहले मार्च में भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बीएपीएस मंदिर को अपवित्र किया गया था.

