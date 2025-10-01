scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप को 60 वोटों की जरूरत, 55 ही जुट पाए... अमेरिका पर शटडाउन का संकट, बंद हो सकते हैं ये सरकारी काम

अमेरिका एक बार फिर शटडाउन के खतरे में है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट गतिरोध बढ़ने से लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट है. शिक्षा विभाग और कई एजेंसियां प्रभावित होंगी, जबकि एफबीआई, सीआईए और डाक सेवा जैसी अहम सेवाएं चालू रहेंगी.

Advertisement
X
2018 में 37 दिनों तक चला था शटडाउन (File Photo: ITG)
2018 में 37 दिनों तक चला था शटडाउन (File Photo: ITG)

अमेरिका पर एक बार फिर से शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है. बुधवार की समय सीमा नज़दीक आते ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच समझौते के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. रिपब्लिकन ने सरकार को 21 नवंबर तक खुला रखने के लिए एक अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक पेश किया है. हालांकि, डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है. वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीष्मकालीन मेगा-बिल से मेडिकेड कटौती को वापस लिया जाए और अफोर्डेबल केयर एक्ट के प्रमुख टैक्स क्रेडिट को बढ़ाया जाए.

रिपब्लिकन ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है. किसी भी पक्ष के पीछे हटने के की वजह से इस हफ्ते सदन में मतदान भी निर्धारित नहीं है.

सात साल बाद यह पहला मौका होगा, जब फंड की कमी की वजह से अमेरिका में कई सेवाएं प्रभावित होंगी. 2018 में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान शटडाउन 34 दिनों तक चला था. इस बार खतरा और गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप इसकी आड़ में लाखों कर्मचारियों की छंटनी और कई अहम योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर सकते हैं. शटडाउन से ठीक पहले उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Trump should not receive the Nobel; he said it would be an insult to America.
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, बोले- ये अमेरिका का अपमान 
uk former pm tony blair to rule the gaza
Tony Blair Gaza शांति प्लान: अमेरिका-इजरायल का नया मिशन 
डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन चला था. (Photo- AP)
शटडाउन में ट्रंप को कितनी अतिरिक्त ताकत मिल सकती है? 
China Type 004 Aircraft Carrier
US का दम निकालने की तैयारी में चीन, खास है Type 004 एयरक्राफ्ट कैरियर 
Donald Trump.
ट्रंप ने AI के इस्तेमाल के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन 

क्यों होता है शटडाउन?

सरकारी शटडाउन तब होता है, जब कांग्रेस संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए वार्षिक व्यय विधेयकों पर सहमत नहीं हो पाती. एंटीडेफिशिएंसी एक्ट एजेंसियों को बिना अनुमति के पैसा खर्च करने से रोकता है, इसलिए जब पैसा खत्म हो जाता है, तो सरकार का ज्यादातर काम भी बंद हो जाता है.

Advertisement

अमेरिकी सरकार के अलग-अलग विभागों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है. इसके लिए संसद (कांग्रेस) से बजट या फंडिंग बिल पारित कराना जरूरी होता है. लेकिन जब राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से तय समयसीमा में फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाता, तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड नहीं बचता. ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर-जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं, जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है. यह आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन इस बार ट्रंप कई विभागों को स्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी में हैं.

यह भी पढ़ें: क्या अमेरिका में शटडाउन ट्रंप को और मजबूत बना देगा? पहले कार्यकाल में भी लिए थे विवादित फैसले

क्या बंद होगा, क्या खुला रहेगा?

अगर समय सीमा बीत जाती है, तो एजेंसियों को 'गैर-अपवादित' कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना शुरू करना होगा. विशेष रूप से वे कर्मचारी जो जीवन या संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित नहीं हैं. ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों के बंद के दौरान, 340,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों ने सरकार के फिर से खुलने तक बिना वेतन के काम किया.

Advertisement

इस बार, एफबीआई जांच, सीआईए ऑपरेशन, हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा जांच, मेडिकेयर दावे और पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्य जारी रहेंगे. डाक वितरण भी अप्रभावित रहेगा क्योंकि अमेरिकी डाक सेवा अपने स्वयं के राजस्व पर चलती है.

लेकिन कई एजेंसियां अपने काम में भारी कटौती करेंगी. शिक्षा विभाग अपने करीब 90% कर्मचारियों की छंटनी करेगा, हालांकि छात्र सहायता जारी रहेगी. स्मिथसोनियन संग्रहालय और राष्ट्रीय चिड़ियाघर अपने दरवाज़े बंद कर देंगे. FDA ने दवा और उपकरणों की मंज़ूरी में देरी की चेतावनी दी है. और राष्ट्रीय उद्यान सेवा कुछ स्थलों के दरवाज़े बंद कर देगी, जबकि अन्य सीमित कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement