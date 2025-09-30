scorecardresearch
 

Feedback

क्या अमेरिका में शटडाउन ट्रंप को और मजबूत बना देगा? पहले कार्यकाल में भी लिए थे विवादित फैसले

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के बीच ठनी हुई है, जिसका सीधा असर फंड पर दिख रहा है. सरकारी कामकाज के लिए पैसे रिलीज नहीं हो रहे. अगर ये बुधवार तक खिंच गया तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन हो जाएगा. ये स्थिति हालांकि ट्रंप को और मजबूत बना देगी. वे ज्यादा तीखे फैसले ले सकते हैं. ऐसी कोशिश वे पहले कार्यकाल में भी कर चुके.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन चला था. (Photo- AP)
डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन चला था. (Photo- AP)

रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच तनातनी का असर अमेरिकी सरकार के शटडाउन के रूप में दिख सकता है. ये नई बात नहीं. हर कुछ सालों में अमेरिका पर ये डर मंडराता है कि उसकी कुछ एजेंसियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग खाली बैठ जाएंगे और कई योजनाएं रुक जाएंगी. लेकिन इस लड़ाई का फायदा इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है. वे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हुए कई ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो अब तक डेमोक्रेट्स की वजह से नहीं लिए जा सके थे.

यहां कई सवाल हैं. 

- पहला कि आखिर ये शटडाउन है क्या, और अगर ये चीज इतनी पुरानी है तो इसका हल क्यों नहीं निकल सका. 

- शटडाउन से अमेरिका पर क्या असर होगा, क्या वो कमजोर पड़ सकता है. 

- डोनाल्ड ट्रंप कैसे इसके बहाने ज्यादा मजबूत हो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना पर हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. (Photo- Pixabay)
कतर, तुर्की या जॉर्डन- अमेरिकी शर्त न मानने वाले हमास आतंकी कहां जा सकते हैं? 
कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर कनाडा में कई गंभीर आरोप हैं. (File Photo)
बिश्नोई गैंग पर कनाडा की सख्ती, ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं विदेशी जमीन पर? 
एक करार के तहत पाकिस्तान से काफी लोग बेलारूस जाकर काम करेंगे. (Photo- Pixabay)
बेलारूस बन रहा पाकिस्तानी प्रवासियों का नया ट्रांजिट पॉइंट, यूरोप क्यों चिंतित? 
US President Donald Trump wrote in a post on Truth Social that America has lost India to China
भारत के लिए फायदेमंद ट्रंप का ये फैसला! शिफ्टिंग की तैयारी में अमेरिकी कंपनियां 
Donald Trump Big Tension
'शटडाउन' की कगार पर US सरकार, आधी रात तक खत्म हो जाएगी फंड‍िंग, लाखों की सैलरी अटकी 

जब अमेरिकी सरकार का सालाना बजट पास नहीं होता, तो इसे सरकारी शटडाउन कहते हैं. इसका मतलब है कि सरकार कुछ या सभी कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर देगी. यह सिर्फ कर्मचारियों पर ही असर नहीं डालता, बल्कि कई सरकारी एजेंसियां भी खाली हो जाती हैं. कभी-कभी बजट का कुछ हिस्सा पास हो जाता है. ऐसे में कुछ विभाग काम करते हैं, जबकि कुछ लंबी या छोटी छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं. अगर बजट पास ही न हो तो कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा.

Advertisement
america shutdown (Photo- Pixabay)
सरकार कई बार अपने एनुअल बजट पर सहमत नहीं हो पाती, तब शटडाउन की स्थिति बनती है. (Photo- Pixabay)

अमेरिका में सरकारी शटडाउन तभी होता है जब कांग्रेस और राष्ट्रपति सालाना बजट पर सहमति नहीं बना पाते. पिछले दशकों में कई बार ऐसा देखा गया. कई बार कंप्लीट शटडाउन भी होता है. साल 2018 में हुआ शटडाउन महीनेभर से ज्यादा खिंचा. इस दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी खाली बैठे रहे. एजेंसियां बंद रहीं. यहां तक कि लोगों को जरूरी सरकारी सर्विस नहीं मिल पा रही थी. 

यूएस में शटडाउन काफी हद तक राजनीतिक तकरार का नतीजा होता है, इसलिए इसे रोक पाना आसान नहीं. 
- कई बार कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच विवाद रहता है कि किसे, कितना बजट दिया जाए. 

- कभी-कभी शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि किसी योजना पर सहमति नहीं बन पाती. 

- सरकार को हर साल नए वित्तीय वर्ष से पहले बजट पास करना होता है. अगर ये नहीं हुआ तो भी शटडाउन होगा. 

- कानून में शटडाउन रोकने का कोई ऑटोमैटिक हल नहीं. यानी जब तक सहमति नहीं बनेगी, ये चलता रहेगा. 

इस बार अलग ही डर बना हुआ है. अगर सरकार ठप पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम, जो पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मामले में कई नियम बदलते रहे, वे और मजबूत हो सकते हैं. 

Advertisement

अमेरिका में एंटीडिफिशिएंसी एक्ट है, जो कहता है कि सरकार बिना कांग्रेस की मंजूरी के पैसे खर्च नहीं कर सकती, न ही कर्ज ले सकती है. यानी, अगर सरकार के पास किसी साल का बजट नहीं है, तो वह न तो नए पैसे खर्च कर सकती है और न ही उधार ले सकेगी. ऐसे में कांग्रेस से पैसा मंजूर होने तक बहुत सारे सरकारी काम रुक सकते हैं. चूंकि इस एक्ट में शटडाउन की बात नहीं, लिहाजा ट्रंप इसे ही चलाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकते हैं. 

donald trump federal shutdown US (Photo- Pixabay)
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में मेक्सिको की तरफ दीवार के लिए भारी फंड की कोशिश की थी. (Photo- Pixabay)

ट्रंप प्रशासन ने पहले ही लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा दी है. अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, साल खत्म होने तक इसमें एक लाख का इजाफा हो सकता है. प्रशासन ने कुछ सरकारी एजेंसियों और प्रोग्राम्स को भी कमजोर कर दिया. माना जा रहा है कि परंपरागत तरीके से अलग फैसला लेने वाली ये सरकार कई नए फैसले ले सकती है, और अपनी मर्जी से कई विभाग शुरू या बंद कर सकती है. 

अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का अधिकार है. इसमें सैन्य या सुरक्षा फैसले शामिल हैं. साल 2018 के शटडाउन में ट्रंप ने बॉर्डर वॉल,जिसे ट्रंप वॉल भी कहा जा रहा था, के लिए भारी फंडिंग पास करने की कोशिश भी की थी. ट्रंप का कहना था कि मैक्सिको की सीमा पार करके लोग लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए दीवार बनाई जानी चाहिए. इसके लिए उन्होंने भारी फंडिंग चाही. जब बजट पर सहमति नहीं बनी, तो शटडाउन शुरू हो गया और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन काम करने लगे.

Advertisement

इस दौरान ट्रंप ने कोशिश की कि दूसरे खर्चों को दीवार की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाए. हालांकि ये मामला एक साथ कई अदालतों तक पहुंच गया और फैसले पर रोक लग गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement