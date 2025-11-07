scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका में शटडाउन से हवाई यात्रा प्रभावित, न्यूयॉर्क-शिकागो समेत 40 एयरपोर्ट्स पर 10% फ्लाइट होंगी कम

अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, शिकागो समेत 40 व्यस्त एयरपोर्ट्स पर शुक्रवार से फ्लाइट्स में 10% की कटौती की जाएगी. संघीय विमानन प्रशासन ने बताया कि ये कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर दबाव कम करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है. कंट्रोलर्स बिना वेतन के काम कर रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की संभावना बढ़ गई है.

Advertisement
X
अमेरिका में शटडाउन के कारण 40 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट में होगी कटौती. (photo: Representational)
अमेरिका में शटडाउन के कारण 40 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट में होगी कटौती. (photo: Representational)

अमेरिकी सरकार के लंबे वक्त से चले आ रहे शटडाउन के कारण न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, शिकागो समेत 40 व्यस्त एयरपोर्ट्स पर शुक्रवार से फ्लाइट में 10% की कटौती की जाएगी. संघीय विमानन प्रशासन ने गुरुवार को ये जानकारी दी.  

उन्होंने कहा कि ये कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पर दबाव कम करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है. कंट्रोलर्स बिना वेतन के काम कर रहे हैं और बीमार होने की रिपोर्ट दे रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने कहा कि ये कटौती हाई-वॉल्यूम एयरपोर्ट्स पर लागू होगी, जहां यातायात सबसे अधिक है. 

यात्री और फ्लाइट्स पर असर

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
अगले साल भारत आएंगे ट्रंप! व्यापार वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने की PM मोदी की तारीफ 
Will Russia conduct nuclear tests? Putin has given the order for preparation.
पुतिन का परमाणु परीक्षण का आदेश, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर? 
Trumps new claim, 8 jets downed in India-Pakistan.
ट्रंप का नया दावा, भारत-पाकिस्तान में 8 जेट गिरे 
US के 'Kejriwal' क्यों कहे जा रहे Mamdani? जानें... 
U.S. President Donald Trump
G20 समिट पर ट्रंप का बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की मेंबरशिप पर उठाए सवाल, बोले- मैं नहीं जाऊंगा 

एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम के अनुमान के मुताबिक, हर दिन लगभग 1,800 उड़ानें और 2,68,000 यात्री प्रभावित हो सकते हैं. ये कटौती 24 से अधिक राज्यों के हवाई अड्डों पर लागू होगी, जिसमें  अटलांटा, डेनवर, डलास, ऑरलैंडो, मियामी और सैन फ्रांसिस्को शामिल हैं. इसके अलावा न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और शिकागो जैसे कुछ शहरों में कई हवाई अड्डों पर कटौती होगी. एयरलाइंस यात्रियों को रद्दीकरण के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है. वहीं, यूनाइटेड, डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस ने उड़ान न भरने वाले यात्रियों को रिफंड देने की बात कही है.

Advertisement

कंट्रोलर्स पर बढ़ा दवाब

FAA ने बताया कि बंद के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक पूर्ण वेतन चेक मिस हो चुका है और अगले हफ्ते दूसरा वेतन भी मिस हो जाएगा. ये कर्मचारी हफ्ते में छ: दिन अनिवार्य ओवरटाइम के साथ आवश्यक सेवा के तहत बिना भुगतान के काम कर रहे हैं. 

इसके परिणामस्वरूप 400 से अधिक स्टाफिंग शॉर्टेज की रिपोर्ट आई है जो पिछले साल की तुलना में चार गुना अधिक है. कई कंट्रोलर्स बीमार होने की शिकायत कर रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी हो रही है.

FAA एडमिनिस्ट्रेटर ब्रायन बेडफोर्ड ने कहा, 'ये मेरे 35 वर्षों के करियर में अभूतपूर्व स्थिति है. हम कंट्रोलर्स पर दबाव कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ताकि सुरक्षा पर असर न पड़े.' 

धीरे-धीरे होगी कटौती

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शटडाउन जारी रहा तो और सख्त उपाय किए जा सकते हैं. कटौती शुक्रवार को 4% से शुरू होकर धीरे-धीरे 10% तक पहुंचेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement