ट्रंप ने फिर शेखी बघारी, बोले- 8 महीने में 10 जंग रुकवाए, भला हो 'टैरिफ' का

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर '10 महीनों में आठ युद्ध रोकने' का क्रेडिट खुद को दिया और इस कामयाबी के पीछे टैरिफ को वजह बताया. देश को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने दोहराया कि 'टैरिफ' अंग्रेजी में उनका 'पसंदीदा शब्द' है. इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ऑफिस छोड़ते वक्त 'गड़बड़ी' छोड़ने के लिए हमला बोला.

ट्रंप ने संबोधन के दौरान कहा, "मैंने अमेरिकी ताकत को बहाल किया है, 10 महीनों में आठ युद्ध खत्म किए हैं, ईरान के परमाणु खतरे को खत्म किया है और गाजा में युद्ध खत्म करके 3,000 सालों में पहली बार शांति लाई है, और बंधकों को जीवित/मृत घर वापस लाने में कामयाबी हासिल की है."

संबोधन के दौरान ट्रंप ने अपने प्रशासन का 2026 का एजेंडा भी पेश किया.

महंगाई को किया नज़रअंदाज़...

गिरती रेटिंग और उनकी ट्रेड पॉलिसी की वजह से अमेरिका में कीमतें आसमान छूने के बावजूद, राष्ट्रपति ने महंगाई को नज़रअंदाज़ किया और ज़ोर देकर कहा कि जो टैरिफ उनकी टीम ने कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील और भारत सहित दूसरे देशों पर लगाई हैं, उनसे US की इकॉनमी को मदद मिली है.

'कहीं ज्यादा पैसा कमाया...'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हमने टैरिफ की वजह से किसी के भी अंदाज़े से कहीं ज़्यादा पैसा कमाया और उस बिल ने भी हमारी मदद की." वह इस साल की शुरुआत में GOP द्वारा पास किए गए बड़े टैक्स कटौती कानून का ज़िक्र कर रहे थे.

डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकाल में बढ़ी महंगाई का फायदा उठाकर दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता. हालांकि, ऐसा लगता है कि अब वह खुद अमेरिकियों को यह समझाने में संघर्ष कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सच में तेज़ी से बढ़ रही है. मंगलवार को रॉयटर्स/इप्सोस के एक नए पोल में पता चला कि सिर्फ़ 33 फीसदी अमेरिकी युवा ही इस बात से सहमत हैं कि 79 साल के राष्ट्रपति ने अब तक अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला है.

हालांकि, अपनी स्पीच के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थिति के बारे में कोई सफ़ाई नहीं दी. इसके बजाय, उन्होंने नाकामियों के लिए बाइडेन और पिछली डेमोक्रेट सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया. ट्रंप ने कहा, "जब मैंने पद संभाला, तो मुझे एक गड़बड़ मिली थी और मैं उसे ठीक कर रहा हूं."

डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए इमिग्रेशन, महंगाई और कल्चर के मुद्दों का ज़िक्र किया.

