scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वो 39 देश जिनके लोगों पर ट्रंप ने लगाए प्रतिबंध? जानिए किसके लिए किस तरह की मुश्किलें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 39 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं. यह कदम इमिग्रेशन नियमों को सख्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. सात देशों को पूर्ण प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया है जबकि 15 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लागू होंगे.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने 39 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है (Photo: Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप ने 39 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं. अब वो दुनिया के दर्जनों देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री रोक रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने एक घोषणा-पत्र (प्रोक्लेमेशन) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल देशों की संख्या बढ़ाकर 39 कर दी गई है. यह कदम अमेरिका में प्रवेश नियमों और इमिग्रेशन स्टैंडर्ड्स को और सख्त करने की नीति के तहत उठाया गया है.

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, लिस्ट में शामिल देशों में स्क्रीनिंग, सत्यापन और इन्फोर्मेशन शेयरिंग में लगातार और गंभीर कमियां पाई गई हैं.

बयान में कहा गया, 'इस घोषणा-पत्र के तहत लगाए गए प्रतिबंध और लिमिट्स उन विदेशी नागरिकों की एंट्री को रोकने के लिए जरूरी हैं, जिनके बारे में अमेरिका के पास उनके संभावित रिस्क का हिसाब लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है. साथ ही, इसका मकसद विदेशी सरकारों से सहयोग हासिल करना, इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना और विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है.'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump hosted Pakistan Army Chief Munir in June amid Islamabad's tensions with and India. (File Image)
PAK में विरोध, लेकिन ट्रंप के चरणों में लोटने को बेताब मुनीर... 
'फेंटेनाइल' सामूहिक विनाश का हथियार घोषित, देखें US टॉप-10 
trump and Venezuela clash
'वेनेजुएला युद्धपोतों से घिर चुका है...', ट्रंप ने दी बैटल वॉर्निंग, मादुरो सरकार आतंकी संगठन घोषित 
Donald Trump with Tulsi Gabbard
'इस्लामिज़्म पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा...', बॉन्डी बीच हमले पर बोलीं तुलसी गबार्ड 
Donald Trump
ट्रंप ने वीजा और एंट्री नियमों को किया सख्त, अब 7 और देशों के नागरिकों की US में एंट्री बैन 

7 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन, 15 देशों पर आंशिक बैन

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, सात देशों को फुल ट्रैवल बैन लिस्ट में जोड़ा गया है, जबकि 15 नए देशों पर अब आंशिक प्रतिबंध लागू होंगे. ये बदलाव 1 जनवरी से प्रभावी होंगे.

Advertisement

पूर्ण यात्रा प्रतिबंध सूची में जोड़े गए देश हैं: लाओस, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया. लाओस और सिएरा लियोन पहले से आंशिक प्रतिबंध सूची में थे, जबकि दक्षिण सूडान पर पहले ही कड़े यात्रा प्रतिबंध लागू थे.

इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट्स पर यात्रा करने वाले लोगों को भी अमेरिका की फुल ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल किया गया है.

आंशिक यात्रा प्रतिबंध सूची में जोड़े गए देश: अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोट डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे.

वर्तमान में जिन देशों पर अमेरिका ने पूर्ण रूप से ट्रैवल बैन लगाया है वो देश हैं: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन.

वर्तमान में जिन देशों पर अमेरिका ने आंशिक ट्रैवल बैन लगाया है, वो देश हैं: बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला.

इन लोगों को मिली है प्रतिबंधों से छूट

ये प्रतिबंध अमेरिका की यात्रा करने वाले पर्यटकों और वहां बसने (इमिग्रेशन) की कोशिश करने वालों, दोनों पर लागू होंगे. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा है, जो अमेरिका के स्थायी निवासी (लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट) हैं, या जिनके पास डिप्लोमैटिक/स्पोर्टस वीजा है या फिर जिनकी एंट्री अमेरिका के हित में मानी जाती है, उन्हें इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement