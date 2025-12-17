वो 39 देश जिनके लोगों पर ट्रंप ने लगाए प्रतिबंध? जानिए किसके लिए किस तरह की मुश्किलें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं. अब वो दुनिया के दर्जनों देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री रोक रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने एक घोषणा-पत्र (प्रोक्लेमेशन) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल देशों की संख्या बढ़ाकर 39 कर दी गई है. यह कदम अमेरिका में प्रवेश नियमों और इमिग्रेशन स्टैंडर्ड्स को और सख्त करने की नीति के तहत उठाया गया है.

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, लिस्ट में शामिल देशों में स्क्रीनिंग, सत्यापन और इन्फोर्मेशन शेयरिंग में लगातार और गंभीर कमियां पाई गई हैं.

बयान में कहा गया, 'इस घोषणा-पत्र के तहत लगाए गए प्रतिबंध और लिमिट्स उन विदेशी नागरिकों की एंट्री को रोकने के लिए जरूरी हैं, जिनके बारे में अमेरिका के पास उनके संभावित रिस्क का हिसाब लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है. साथ ही, इसका मकसद विदेशी सरकारों से सहयोग हासिल करना, इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना और विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है.'

7 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन, 15 देशों पर आंशिक बैन

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, सात देशों को फुल ट्रैवल बैन लिस्ट में जोड़ा गया है, जबकि 15 नए देशों पर अब आंशिक प्रतिबंध लागू होंगे. ये बदलाव 1 जनवरी से प्रभावी होंगे.

पूर्ण यात्रा प्रतिबंध सूची में जोड़े गए देश हैं: लाओस, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया. लाओस और सिएरा लियोन पहले से आंशिक प्रतिबंध सूची में थे, जबकि दक्षिण सूडान पर पहले ही कड़े यात्रा प्रतिबंध लागू थे.

इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट्स पर यात्रा करने वाले लोगों को भी अमेरिका की फुल ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल किया गया है.

आंशिक यात्रा प्रतिबंध सूची में जोड़े गए देश: अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोट डी आइवर, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे.

वर्तमान में जिन देशों पर अमेरिका ने पूर्ण रूप से ट्रैवल बैन लगाया है वो देश हैं: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन.

वर्तमान में जिन देशों पर अमेरिका ने आंशिक ट्रैवल बैन लगाया है, वो देश हैं: बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला.

इन लोगों को मिली है प्रतिबंधों से छूट

ये प्रतिबंध अमेरिका की यात्रा करने वाले पर्यटकों और वहां बसने (इमिग्रेशन) की कोशिश करने वालों, दोनों पर लागू होंगे. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से वैध वीजा है, जो अमेरिका के स्थायी निवासी (लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट) हैं, या जिनके पास डिप्लोमैटिक/स्पोर्टस वीजा है या फिर जिनकी एंट्री अमेरिका के हित में मानी जाती है, उन्हें इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है.

