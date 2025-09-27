डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिटेन को झटका, अमेरिका में फार्मा आयात पर लग सकता है 100% टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक नई व्यापार नीति की घोषणा की, जिसमें ब्रिटेन से दवा आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है. ये टैरिफ तब लागू होगा जब तक कि कंपनियां अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न स्थापित करें.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि ये कदम ट्रंप प्रशासन की औद्योगिक और व्यापार नीति का हिस्सा है जो विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने और दवा उत्पादन को अमेरिका में लाने पर केंद्रित है.

1 अक्टूबर से लागू होगा टैरिफ

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगेगा, जब तक कि कंपनी अमेरिका में प्लांट का निर्माण शुरू न कर दे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण शुरू हो चुके प्रोजेक्ट्स को छूट मिलेगी. ये घोषणा ट्रंप की टैरिफ वॉर की नई लहर का हिस्सा है, जिसमें भारी ट्रकों पर 25% और फर्नीचर पर 30% टैरिफ भी शामिल हैं.

ब्रिटिश सरकार ने जारी किया बयान

ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमें पता है कि ये उद्योग के लिए चिंताजनक होगा, इसलिए हम अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में ऐसा ही जारी रखेंगे.'

उन्होंने जोर दिया कि फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम अमेरिका से ऐसे रिजल्ट चाहते हैं जो हमारे रिश्ते की मजबूती को दर्शाएं और ब्रिटिश उद्योग को वास्तविक लाभ पहुंचाएं.

ब्रिटेन ने मई में ट्रंप के साथ पहला व्यापार समझौता किया था, जिसमें आधारभूत 10% टैरिफ दर तय की गई, लेकिन दवाओं पर विशिष्ट दर अभी भी बातचीत के दौर में है. इसलिए ब्रिटेन को इस नई टैरिफ से सुरक्षा नहीं मिली है. यूरोपीय संघ और जापान को पहले ही व्यापार सौदों के तहत दवा शुल्क 15% तक सीमित रखने का लाभ मिल चुका है, जिससे वे इस खतरे से बचे हुए हैं.

क्या कहता है डेटा

अमेरिकी व्यापार डेटा के अनुसार, 2024 में ब्रिटेन से अमेरिका में आयातित दवाओं का हिस्सा कुल दवा आयात का लगभग 3.3% था. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, ब्रिटेन ने पिछले साल अमेरिका को 6 अरब डॉलर मूल्य की दवाएं निर्यात कीं. इस टैरिफ से ब्रिटिश फार्मा कंपनियों जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) और एस्ट्राजेनेका पर असर पड़ सकता है. लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एस्ट्राजेनेका के शेयरों में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई.

