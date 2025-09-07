यूक्रेन ने रूस के ज़ापोरोज़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर किया ड्रोन अटैक, रूसी सेना का दावा- हमने पलटवार किया

रूस-यूक्रेन के बीच जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है, दोनों देश एक-दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं. इसी बीच रूस ने रविवार को दावा किया कि उसने कई यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए. वहीं, यूक्रेनी सेना ने दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में रूस के नियंत्रण वाले ज़ापोरोज़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) पर हमला किया.

रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रूस की वायुरक्षा प्रणालियों ने रविवार तड़के कुल 69 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. इनमें 21 ड्रोन क्रास्नोडार, 13 वोरोनिश और 10 बेलगोरोड क्षेत्रों में थे.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा था कि पिछले दिन यूक्रेन ने अपने विशेष सैन्य अभियान क्षेत्र में लगभग 1340 सैनिक खो दिए. काला सागर बेड़े ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों की एक ड्रोन-संचालित स्पीडबोट नष्ट की. इसके अलावा रूसी वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के हवाई बम और ड्रोन को मार गिराया. रूसी सेना ने कई यूक्रेनी हथियार और आपूर्ति डिपो पर भी हमला किया.

जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने ज़ापोरोज़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रशिक्षण केंद्र पर ड्रोन से हमला किया. संयंत्र प्रशासन की ओर से कहा गया कि हमला बिल्डिंग की छत पर हुआ और यह बिजली इकाई से सिर्फ 300 मीटर दूर था. हालांकि अभी तक आग और बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है. संयंत्र के सुरक्षित संचालन के मानक पूरी तरह से बनाए रखे गए और विकिरण का स्तर सामान्य है. फिलहाल संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है.

वहीं, यूक्रेन ने अभी तक ज़ापोरोज़े परमाणु संयंत्र के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है. यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने शनिवार रात से रविवार सुबह तक कम से कम 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागीं. इसके जवाब में यूक्रेनी सेना ने गोलाबारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग किया और 751 हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर दिया, जिनमें 747 ड्रोन और चार मिसाइलें शामिल थीं.

यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने उत्तरी स्लोबोझांशचिना, कुर्स्क और पोक्रोवस्क में रूसी हमलों को रोक दिया और कुपियांस्क और लाइमन में रूसी सेना पर जवाबी हमले शुरू कर दिए. सूत्रों के अनुसार, यूक्रेनी सेना ने इन हमलों में रूसी टैंक, तोपखाने, वायु रक्षा प्रणाली, सामरिक ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने और यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण देने का आग्रह किया. ज़ेलेंस्की ने बताया कि सितंबर की शुरुआत से रूस लगातार यूक्रेन पर ड्रोन, बम और विभिन्न मिसाइलों से हमला कर रहा है.

