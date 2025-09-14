ब्रिटेन में सिख महिला से दिनदहाड़े रेप... घटना के बाद आरोपियों ने दी धमकी, कहा- अपने देश वापस जाओ

ब्रिटेन के ओल्डबरी इलाके में एक सिख महिला के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है. 20 साल की महिला के साथ दो आरोपियों ने दिनदहाड़े एक पार्क में रेप किया. इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़िता से कहा कि अपने देश वापस जाओ.

ये हमला मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे टेम रोड के पास एक पार्क में हुआ. पुलिस ने इस घटना को नस्लीय रूप से भड़काने वाला घृणित अपराध मानते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. दोनों हमलावर श्वेत बताए जा रहे हैं. एक आरोपी मजबूत कदकाठी का था, उसका सिर मुंडा हुआ था और उसने गहरे रंग की स्वेटशर्ट और दस्ताने पहने हुए था. जबकि दूसरा आरोपी सिल्वर ज़िप रंग का ग्रे टॉप पहना हुआ था.

पुलिस ने क्षेत्र से सीसीटीवी फुटेज, डैशकैम या मोबाइल वीडियो मांगते हुए सभी से मदद की अपील की है. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा कि ये घटना बेहद ही भयानक थी, हम उन सभी लोगों से अपील करते हैं जिन्होंने इलाके में 2 आरोपियों को देखा हो या जिनके पास सीसीटीवी या डैशकैम फुटेज हो, वे तुरंत हमसे संपर्क करें.

इस घटना ने सिख समुदाय में भारी रोष और भय पैदा कर दिया है. जहां हाल के महीनों में नस्लीय उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.

उधर, लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे नस्लवाद और हिंसा का चरम उदाहरण बताया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि ये महिला यहां की भी है. ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और महिला विरोध के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर न्याय सुनिश्चित करने और सिख समुदाय की सुरक्षा बेहतर बनाने का आश्वासन दिया.

वहीं, पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है, जबकि पीड़िता को विशेष सहायता दी जा रही है और मामले की जांच जारी है.

