जापान: चक्रवात 'हाइशेन' मचा सकता है भारी तबाही, सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट

साउथ जापान के ओकिनावा द्वीपों की तरफ एक बड़ा और शक्तिशाली चक्रवात बढ़ रहा है, जिसके चलते तेज बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. जापान के मौसम विभाग की मानें तो चक्रवात 'हाइशेन' जापान में भारी तबाही मचा सकता है. इसलिए जापान सरकार ने 22,000 सैनिकों की तैनाती की है. हर किसी को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है.

प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है. हर किसी को घर में रहने और खाने-पाने की सामग्री एकात्रित करने की सलाह भी दी जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि हाइशेन तूफान के दौरान चलने वाली आंधी की वजह से समंदर की लहरें सुनामी जितनी ऊंची उठ सकती हैं. बताया जा रहा है कि यह तूफान रविवार या सोमवार को जापान के द्वीपों से टकरा सकता है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान के चलते जापानी द्वीप पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिसकी वजह से दक्षिणी-पश्चिमी जापान में करीब 100 उड़ानें शनिवार को तेज आंधी के कारण रद्द भी कर दी गई हैं.

NASA Satellite Finds Haishen Now a Super Typhoon – With a 31 Mile-Wide Eye https://t.co/NMmT8dltfB Via @SciTechDaily1 #Science #Technology #SciTechDaily pic.twitter.com/9elay1NDHI