US: न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से ट्रंप ने व्हाइट हाउस में की मुलाकात

व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात हुई. पिछले दिनों न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस जीत ने उन्हें अमेरिकी राजनीति के केंद्र में ला दिया है. वे शहर को ज़्यादा सस्ता बनाने पर फोकस कर रहे हैं.

व्हाइट हाउस में ट्रंप और ममदानी की मुलाकात (File Photo: ITG)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकात की. न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे हैं. इस मीटिंग में अफोर्डेबिलिटी पर चर्चा होगी, जो दोनों लोगों के लिए बहुत मायने रखती है. ओवल ऑफिस मीटिंग की रिक्वेस्ट ममदानी ने की थी, जो 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो के खिलाफ मेयर की रेस में उनकी शानदार जीत ने उन्हें अमेरिकी पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा कि दोनों की 'अच्छी बनेगी' भले ही दोनों महीनों से एक-दूसरे के साथ पॉलिटिकल बहस करने वाले पार्टनर की तरह बर्ताव कर रहे थे. व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया कि ममदानी आ गए हैं. वह उस मेन गेट से अंदर नहीं आए, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर विज़िटर करते हैं, जहां दर्जनों रिपोर्टर ममदानी की एक झलक पाने के लिए डेरा डाले हुए थे. इसके बजाय, वह प्रेस की भीड़ को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर ही दिखे.

इस बारे में एकमात्र ऑफिशियल हिंट व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग से मिला, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फ़ोटो पोस्ट की, जिसमें वेस्ट विंग के बाहर इंतज़ार कर रहे पत्रकारों का झुंड दिख रहा था, और साथ में एक टीज़िंग कैप्शन था: "बहुत देर हो गई दोस्तों! तुम सब बहुत धीमे हो!"

ट्रंप और ममदानी के रिश्ते

ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मीटिंग 'काफी सभ्य' होगी. उन्होंने चुनाव को दौरान ममदानी को एक कट्टर लेफ्ट आंदोलनकारी के तौर पर दिखाया, उन्हें “कट्टर लेफ्ट पागल” कहा है और भविष्यवाणी की है कि वह न्यूयॉर्क के लिए “एक मुसीबत” साबित होंगे. हालांकि, शुक्रवार सुबह, उन्होंने अपना लहजा नरम करते हुए एक रेडियो इंटरव्यू लेने वाले से कहा, “मुझे लगता है कि हम ठीक से मिल-जुल लेंगे. हम दोनों चाहते हैं कि न्यूयॉर्क मजबूत हो.”

ममदानी, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो 1 जनवरी को ऑफिस संभालेंगे. उन्होंने व्हाइट हाउस मीटिंग में अफोर्डेबिलिटी के मुद्दों, हाउसिंग के दबाव और पब्लिक सेफ्टी पर चर्चा करने की रिक्वेस्ट की थी. ऐसे इलाके, जहां उन्हें और ट्रंप को पब्लिक में बहुत कम कॉमन ग्राउंड मिला है. दोनों के बीच इमिग्रेशन, पुलिसिंग और फेडरल फंडिंग को लेकर रेगुलर टकराव होता रहा है.

ममदानी ने गुरुवार को कहा, "मैं शहर को अपना घर कहने वाले साढ़े आठ मिलियन से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए किसी के भी साथ काम करूंगा."

